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СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024
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15:59 08.02.2024 (обновлено: 17:45 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926202223.html
СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России
СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России
ЕС предложил ввести санкции в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против РФ, передает агентство... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:59
2024-02-08T17:45
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
оон
жозеп боррель
владимир путин
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЕС предложил ввести санкции в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение."ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер (против РФ - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Как сообщается, новые санкции ЕС коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, которые используются российскими оборонными компаниями.Также, по утверждению Блумберг, меры ЕС могут затронуть транспортные компании, которые якобы обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в Россию.Как сообщается, под новые санкции ЕС против РФ может попасть губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, оон, жозеп боррель, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, ООН, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Москва
СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЕС предложил ввести санкции в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.
"ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер (против РФ - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, новые санкции ЕС коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, которые используются российскими оборонными компаниями.
Также, по утверждению Блумберг, меры ЕС могут затронуть транспортные компании, которые якобы обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в Россию.
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На Украине пожаловались на "слабые" антироссийские санкции ЕС
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Как сообщается, под новые санкции ЕС против РФ может попасть губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииООНЖозеп БоррельВладимир ПутинМосква
 
 
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