https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926202223.html

СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России

СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ рассказали о предложении ЕС по новому пакету санкций против России

ЕС предложил ввести санкции в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против РФ, передает агентство... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:59

2024-02-08T15:59

2024-02-08T17:45

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

оон

жозеп боррель

владимир путин

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЕС предложил ввести санкции в отношении порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового санкционного пакета против РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение."ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер (против РФ - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Как сообщается, новые санкции ЕС коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, которые используются российскими оборонными компаниями.Также, по утверждению Блумберг, меры ЕС могут затронуть транспортные компании, которые якобы обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в Россию.Как сообщается, под новые санкции ЕС против РФ может попасть губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html

https://ria.ru/20240208/santsii-1926145120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, оон, жозеп боррель, владимир путин, москва