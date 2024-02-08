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Евросоюз признал, что испытывал трудности с введением санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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14:12 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926165822.html
Евросоюз признал, что испытывал трудности с введением санкций, пишут СМИ
Евросоюз признал, что испытывал трудности с введением санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Евросоюз признал, что испытывал трудности с введением санкций, пишут СМИ
Евросоюз признал, что испытывал серьезные трудности с введением антироссийских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:12
2024-02-08T14:12
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз признал, что испытывал серьезные трудности с введением антироссийских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "Были "огромные проблемы" с введением санкций, включая "неравномерное" согласие на санкции в разных странах", - пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Как отмечается, утверждение санкций происходит на уровне всего сообщества, а за надзор отвечают ведомства отдельных стран. По данным издания, Европейская комиссия рассматривает возможность создания общеевропейского органа по надзору за соблюдением санкций. Еврокомиссия направила правительствам стран ЕС в среду письмо, которое попало в распоряжение газеты, в нем прозвучал призыв к "немедленным, согласованным и решительным действиям". Как отмечается, Еврокомиссия пообещала в скором времени передать властям ЕС информацию о том, как компании обходят антироссийские санкции. Согласно письму, к середине апреля страны должны будут отчитаться о принятых мерах. Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщало, что ЕС испытывает трудности в составлении новых мер против РФ, так как "все крупные объекты" уже находятся под санкциями или недоступны. В декабре 2023 года совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240208/santsii-1926145120.html
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россия, киев, москва, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Евросоюз признал, что испытывал трудности с введением санкций, пишут СМИ

Politico: ЕC признал, что испытал серьезные проблемы с антироссийскими санкциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз признал, что испытывал серьезные трудности с введением антироссийских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС.
"Были "огромные проблемы" с введением санкций, включая "неравномерное" согласие на санкции в разных странах", - пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК
Вчера, 13:08
Как отмечается, утверждение санкций происходит на уровне всего сообщества, а за надзор отвечают ведомства отдельных стран. По данным издания, Европейская комиссия рассматривает возможность создания общеевропейского органа по надзору за соблюдением санкций.
Еврокомиссия направила правительствам стран ЕС в среду письмо, которое попало в распоряжение газеты, в нем прозвучал призыв к "немедленным, согласованным и решительным действиям". Как отмечается, Еврокомиссия пообещала в скором времени передать властям ЕС информацию о том, как компании обходят антироссийские санкции. Согласно письму, к середине апреля страны должны будут отчитаться о принятых мерах.
Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщало, что ЕС испытывает трудности в составлении новых мер против РФ, так как "все крупные объекты" уже находятся под санкциями или недоступны.
В декабре 2023 года совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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