https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926130689.html

МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России

МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России - РИА Новости, 08.02.2024

МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России

Власти Молдавии продолжат присоединяться к антироссийским санкциям, заявил молдавским журналистам глава МИД республики Михай Попшой. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:32

2024-02-08T12:32

2024-02-08T12:38

молдавия

россия

михай попшой

в мире

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Власти Молдавии продолжат присоединяться к антироссийским санкциям, заявил молдавским журналистам глава МИД республики Михай Попшой. Бывший глава МИД Молдавии Нику Попеску в ноябре прошлого года заявил в СМИ, что Кишинев официально присоединился к четырем из шести санкционных пакетов, так или иначе направленных против граждан или юридических лиц России. "Степень присоединения Молдовы к санкциям против России по итогам прошлого года превысила 80%. Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам", – приводит слова Попшоя телеканал TVR Moldova, финансируемый правительством Румынии. Попшой также подчеркнул, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но пока, по его словам, это невозможно. На данном этапе Молдавия заинтересована в развитии стратегических отношений с Румынией, отметил министр. "Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет. На данный момент Румыния уже занимает значимое положение в экономике Молдавии. Бухарест и дальше готов поддерживать процесс европейской интеграции Молдавии, мы будем развивать стратегическое отношение с Румынией", - заявил глава молдавского МИД. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, михай попшой, в мире, санкции в отношении россии