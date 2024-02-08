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МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России - РИА Новости, 08.02.2024
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12:32 08.02.2024 (обновлено: 12:38 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926130689.html
МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России
МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России - РИА Новости, 08.02.2024
МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России
Власти Молдавии продолжат присоединяться к антироссийским санкциям, заявил молдавским журналистам глава МИД республики Михай Попшой. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:32
2024-02-08T12:38
молдавия
россия
михай попшой
в мире
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Власти Молдавии продолжат присоединяться к антироссийским санкциям, заявил молдавским журналистам глава МИД республики Михай Попшой. Бывший глава МИД Молдавии Нику Попеску в ноябре прошлого года заявил в СМИ, что Кишинев официально присоединился к четырем из шести санкционных пакетов, так или иначе направленных против граждан или юридических лиц России. "Степень присоединения Молдовы к санкциям против России по итогам прошлого года превысила 80%. Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам", – приводит слова Попшоя телеканал TVR Moldova, финансируемый правительством Румынии. Попшой также подчеркнул, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но пока, по его словам, это невозможно. На данном этапе Молдавия заинтересована в развитии стратегических отношений с Румынией, отметил министр. "Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет. На данный момент Румыния уже занимает значимое положение в экономике Молдавии. Бухарест и дальше готов поддерживать процесс европейской интеграции Молдавии, мы будем развивать стратегическое отношение с Румынией", - заявил глава молдавского МИД. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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молдавия, россия, михай попшой, в мире, санкции в отношении россии
Молдавия, Россия, Михай Попшой, В мире, Санкции в отношении России
МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России

Глава МИД Попшой: Молдавия продолжит присоединяться к санкциям против России

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев – РИА Новости. Власти Молдавии продолжат присоединяться к антироссийским санкциям, заявил молдавским журналистам глава МИД республики Михай Попшой.
Бывший глава МИД Молдавии Нику Попеску в ноябре прошлого года заявил в СМИ, что Кишинев официально присоединился к четырем из шести санкционных пакетов, так или иначе направленных против граждан или юридических лиц России.
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"Степень присоединения Молдовы к санкциям против России по итогам прошлого года превысила 80%. Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам", – приводит слова Попшоя телеканал TVR Moldova, финансируемый правительством Румынии.
Попшой также подчеркнул, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но пока, по его словам, это невозможно. На данном этапе Молдавия заинтересована в развитии стратегических отношений с Румынией, отметил министр. "Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет. На данный момент Румыния уже занимает значимое положение в экономике Молдавии. Бухарест и дальше готов поддерживать процесс европейской интеграции Молдавии, мы будем развивать стратегическое отношение с Румынией", - заявил глава молдавского МИД.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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