Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России
Пушков: Запад испытал психологический шок от бесполезности санкций против России
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада испытали психологический шок, когда увидели, что принятые ими санкции против России имели очень ограниченный эффект, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Именно позитивные итоги сейчас воспринимаются на Западе. Мало кого волнуют проблемы, которые встречают отдельные отрасли нашей промышленности. Сейчас смотрят на следующее: принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны США. <…> И что, какие результаты? Один результат - это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект", - сказал Пушков на заседании комиссии.
Сенатор отметил, что в краткосрочном измерении санкции дали некоторые результаты: "снижение курса рубля и другие моменты"
"Но уже через некоторое время эти негативные аспекты были в общем нивелированы. Можно говорить о обвале краткосрочного эффекта политики санкций. Да, он и есть, но совершенно не тот, на который рассчитывали. Он не создал того объема трудностей, на который рассчитывалось", - добавил парламентарий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.