Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926128997.html
Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России
Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024
Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России
Страны Запада испытали психологический шок, когда увидели, что принятые ими санкции против России имели очень ограниченный эффект, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:23
2024-02-08T12:23
россия
сша
москва
владимир путин
алексей пушков
совет федерации рф
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада испытали психологический шок, когда увидели, что принятые ими санкции против России имели очень ограниченный эффект, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Именно позитивные итоги сейчас воспринимаются на Западе. Мало кого волнуют проблемы, которые встречают отдельные отрасли нашей промышленности. Сейчас смотрят на следующее: принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны США. &lt;…&gt; И что, какие результаты? Один результат - это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект", - сказал Пушков на заседании комиссии. Сенатор отметил, что в краткосрочном измерении санкции дали некоторые результаты: "снижение курса рубля и другие моменты" "Но уже через некоторое время эти негативные аспекты были в общем нивелированы. Можно говорить о обвале краткосрочного эффекта политики санкций. Да, он и есть, но совершенно не тот, на который рассчитывали. Он не создал того объема трудностей, на который рассчитывалось", - добавил парламентарий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926062885.html
https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925676721.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, алексей пушков, совет федерации рф, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, В мире
Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России

Пушков: Запад испытал психологический шок от бесполезности санкций против России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада испытали психологический шок, когда увидели, что принятые ими санкции против России имели очень ограниченный эффект, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Именно позитивные итоги сейчас воспринимаются на Западе. Мало кого волнуют проблемы, которые встречают отдельные отрасли нашей промышленности. Сейчас смотрят на следующее: принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны США. <…> И что, какие результаты? Один результат - это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект", - сказал Пушков на заседании комиссии.
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Дипломат оценил урон финскому бизнесу от санкций против России
Вчера, 05:25
Сенатор отметил, что в краткосрочном измерении санкции дали некоторые результаты: "снижение курса рубля и другие моменты"
"Но уже через некоторое время эти негативные аспекты были в общем нивелированы. Можно говорить о обвале краткосрочного эффекта политики санкций. Да, он и есть, но совершенно не тот, на который рассчитывали. Он не создал того объема трудностей, на который рассчитывалось", - добавил парламентарий.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Глава МИД Бельгии рассчитывает ввести 13-й пакет санкций ЕС к 24 февраля
6 февраля, 13:45
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинАлексей ПушковСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала