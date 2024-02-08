https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926128997.html

Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России

Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России - РИА Новости, 08.02.2024

Пушков оценил реакцию Запада на бесполезность санкций против России

Страны Запада испытали психологический шок, когда увидели, что принятые ими санкции против России имели очень ограниченный эффект, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:23

2024-02-08T12:23

2024-02-08T12:23

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алексей пушков

совет федерации рф

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны Запада испытали психологический шок, когда увидели, что принятые ими санкции против России имели очень ограниченный эффект, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Именно позитивные итоги сейчас воспринимаются на Западе. Мало кого волнуют проблемы, которые встречают отдельные отрасли нашей промышленности. Сейчас смотрят на следующее: принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны США. <…> И что, какие результаты? Один результат - это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что санкции имели очень ограниченный эффект", - сказал Пушков на заседании комиссии. Сенатор отметил, что в краткосрочном измерении санкции дали некоторые результаты: "снижение курса рубля и другие моменты" "Но уже через некоторое время эти негативные аспекты были в общем нивелированы. Можно говорить о обвале краткосрочного эффекта политики санкций. Да, он и есть, но совершенно не тот, на который рассчитывали. Он не создал того объема трудностей, на который рассчитывалось", - добавил парламентарий. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926062885.html

https://ria.ru/20240206/sanktsii-1925676721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, владимир путин, алексей пушков, совет федерации рф, санкции в отношении россии, в мире