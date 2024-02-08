https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета - РИА Новости, 08.02.2024
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту американского города Бостона, пострадавших нет, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA). РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:52
2024-02-08T19:52
2024-02-08T19:52
в мире
бостон
airbus a321
jetblue
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту американского города Бостона, пострадавших нет, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA). Инцидент случился с двумя Airbus A321 авиакомпании JetBlue. "Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору Airbus A321, рейс JetBlue 551, в районе 6:40 по местному времени в четверг, 8 февраля", - сказано в релизе. Самолеты находились на площадке для противобледенительной обработки бостонского аэропорта – в зоне ответственности авиакомпании. Местная телекомпания NBC Boston передает, что на борту воздушных судов находились пассажиры, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240201/yaponiya-1924764233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бостон, airbus a321, jetblue
В мире, Бостон, Airbus A321, JetBlue
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту американского города Бостона, пострадавших нет, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA).
Инцидент случился с двумя Airbus A32
1 авиакомпании JetBlue
.
В Японии столкнулись два самолета
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"Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору Airbus A321, рейс JetBlue 551, в районе 6:40 по местному времени в четверг, 8 февраля", - сказано в релизе.
Самолеты находились на площадке для противобледенительной обработки бостонского аэропорта – в зоне ответственности авиакомпании.
Местная телекомпания NBC Boston передает, что на борту воздушных судов находились пассажиры, никто не пострадал.