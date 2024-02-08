Рейтинг@Mail.ru
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета - РИА Новости, 08.02.2024
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту американского города Бостона, пострадавших нет, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA). РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:52
2024-02-08T19:52
в мире
бостон
airbus a321
jetblue
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110670/04/1106700418_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_539b2be03da67758b71fa6e44273175e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту американского города Бостона, пострадавших нет, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA). Инцидент случился с двумя Airbus A321 авиакомпании JetBlue. "Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору Airbus A321, рейс JetBlue 551, в районе 6:40 по местному времени в четверг, 8 февраля", - сказано в релизе. Самолеты находились на площадке для противобледенительной обработки бостонского аэропорта – в зоне ответственности авиакомпании. Местная телекомпания NBC Boston передает, что на борту воздушных судов находились пассажиры, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240201/yaponiya-1924764233.html
бостон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110670/04/1106700418_221:0:2000:1334_1920x0_80_0_0_1fe0e204270be4bee6d3bdf5cce80262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бостон, airbus a321, jetblue
В мире, Бостон, Airbus A321, JetBlue
В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

В бостонском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет

© AP Photo / Julie JacobsonСамолет заходит на посадку в США
Самолет заходит на посадку в США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Julie Jacobson
Самолет заходит на посадку в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту американского города Бостона, пострадавших нет, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA).
Инцидент случился с двумя Airbus A321 авиакомпании JetBlue.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Японии столкнулись два самолета
1 февраля, 12:03
«
"Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору Airbus A321, рейс JetBlue 551, в районе 6:40 по местному времени в четверг, 8 февраля", - сказано в релизе.
Самолеты находились на площадке для противобледенительной обработки бостонского аэропорта – в зоне ответственности авиакомпании.
Местная телекомпания NBC Boston передает, что на борту воздушных судов находились пассажиры, никто не пострадал.
 
В миреБостонAirbus A321JetBlue
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала