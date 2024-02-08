https://ria.ru/20240208/rosneft-1926053221.html
СМИ: власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий "Роснефти"
СМИ: власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий "Роснефти" - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий "Роснефти"
Власти Германии намерено национализировать дочерние предприятия "Роснефти" в стране, которые сейчас находятся под внешним управлением, сообщает издание... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T01:47
2024-02-08T01:47
2024-02-08T02:24
германия
экономика
карлсруэ
роснефть
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Власти Германии намерено национализировать дочерние предприятия "Роснефти" в стране, которые сейчас находятся под внешним управлением, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ"Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн "Роснефть" был формально привлечен к соответствующим слушаниям", - говорится в материале.За этими слушаниями, которые являются формальностью, последует национализация, пишет издание.По словам инсайдеров, окончательного решения пока нет, однако Берлин против постоянного продления срока действия внешнего управления.В декабре "Роснефть" направила в Федеральный административный суд Германии конституционную жалобу из-за передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление немецкого Федерального сетевого агентства. В марте прошлого года суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Не принесла результатов и подача апелляции в августе.В апреле "Роснефть" также потребовала от минэкономики ФРГ компенсации убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, кроме того, был направлен иск против продления такого управления. Как отмечал в интервью РИА Новости представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье внешнее управление фактически является нефтяным эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований. Правительство Германии в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии, взяв под контроль доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.
https://ria.ru/20231217/baltika-1916333253.html
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германия, экономика, карлсруэ, роснефть
Германия, Экономика, Карлсруэ, Роснефть
СМИ: власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий "Роснефти"
Handelsblatt: ФРГ готовится к национализации дочерних предприятий "Роснефти"
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости.
Власти Германии намерено национализировать дочерние предприятия "Роснефти" в стране, которые сейчас находятся под внешним управлением, сообщает издание Handelsblatt
со ссылкой на источники в кабмине ФРГ
«
"Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн "Роснефть" был формально привлечен к соответствующим слушаниям", - говорится в материале.
За этими слушаниями, которые являются формальностью, последует национализация, пишет издание.
По словам инсайдеров, окончательного решения пока нет, однако Берлин против постоянного продления срока действия внешнего управления.
В декабре "Роснефть" направила в Федеральный административный суд Германии конституционную жалобу из-за передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление немецкого Федерального сетевого агентства.
В марте прошлого года суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Не принесла результатов и подача апелляции в августе.
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В апреле "Роснефть" также потребовала от минэкономики ФРГ компенсации убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, кроме того, был направлен иск против продления такого управления.
Как отмечал в интервью РИА Новости представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье внешнее управление фактически является нефтяным эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.
Правительство Германии в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии, взяв под контроль доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ
и Bayernoil в Вогбурге.
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