https://ria.ru/20240208/rets-1926126851.html
РЭЦ назвал топ-10 регионов по эффективности поддержки экспортеров среди МСП
РЭЦ назвал топ-10 регионов по эффективности поддержки экспортеров среди МСП - РИА Новости, 08.02.2024
РЭЦ назвал топ-10 регионов по эффективности поддержки экспортеров среди МСП
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2023 году и определил регионы, в которых... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:16
2024-02-08T12:16
2024-02-08T12:19
российский экспортный центр (рэц)
россия
саранск
самарская область
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2023 году и определил регионы, в которых созданы лучшие условия для старта экспортной деятельности, рейтинг ЦПЭ был представлен в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске, сообщает РЭЦ."Лидерами по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса стали Смоленская, Московская, Самарская области. Также бизнес при завоевании внешних рынков может опереться на государственную инфраструктуру Рязанской и Ярославской областей, Республики Башкортостан, Свердловской и Омской областей и Республики Татарстан, которые занимают с 4 по 9 места рейтинга соответственно. Замыкает десятку лидеров страны Калужская область", - говорится в сообщении.Рейтингу ЦПЭ уделяется особое внимание, поскольку он оценивает усилия региональных властей и центров поддержки экспорта по созданию благоприятных условий для развития экспорта малого и среднего бизнеса."В задачи центров поддержки экспорта, помимо исполнения ключевых показателей эффективности, входят также расширение географии поставок, вовлечение новых компаний в экспортную деятельность и обеспечение доступа бизнеса к финансовой поддержке. Рейтинг центров показывает упорство регионов в достижении поставленных целей и ежегодно мотивирует стать лучшим в поддержке экспортеров", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель, слова которого приводятся в сообщении.Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители ЦПЭ из 82 регионов страны и представители РЭЦ. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.
https://ria.ru/20240208/rets-1926126047.html
россия
саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), россия, саранск, самарская область, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Саранск, Самарская область, Экономика
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2023 году и определил регионы, в которых созданы лучшие условия для старта экспортной деятельности, рейтинг ЦПЭ был представлен в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске, сообщает РЭЦ.
"Лидерами по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса стали Смоленская, Московская, Самарская области
. Также бизнес при завоевании внешних рынков может опереться на государственную инфраструктуру Рязанской и Ярославской областей
, Республики Башкортостан
, Свердловской и Омской областей
и Республики Татарстан
, которые занимают с 4 по 9 места рейтинга соответственно. Замыкает десятку лидеров страны Калужская область", - говорится в сообщении.
РЭЦ обновил "Базу знаний экспортера"
Рейтингу ЦПЭ уделяется особое внимание, поскольку он оценивает усилия региональных властей и центров поддержки экспорта по созданию благоприятных условий для развития экспорта малого и среднего бизнеса.
"В задачи центров поддержки экспорта, помимо исполнения ключевых показателей эффективности, входят также расширение географии поставок, вовлечение новых компаний в экспортную деятельность и обеспечение доступа бизнеса к финансовой поддержке. Рейтинг центров показывает упорство регионов в достижении поставленных целей и ежегодно мотивирует стать лучшим в поддержке экспортеров", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель, слова которого приводятся в сообщении.
Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители ЦПЭ из 82 регионов страны и представители РЭЦ. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.