https://ria.ru/20240208/rets-1926126851.html

РЭЦ назвал топ-10 регионов по эффективности поддержки экспортеров среди МСП

РЭЦ назвал топ-10 регионов по эффективности поддержки экспортеров среди МСП - РИА Новости, 08.02.2024

РЭЦ назвал топ-10 регионов по эффективности поддержки экспортеров среди МСП

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2023 году и определил регионы, в которых... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:16

2024-02-08T12:16

2024-02-08T12:19

российский экспортный центр (рэц)

россия

саранск

самарская область

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2023 году и определил регионы, в которых созданы лучшие условия для старта экспортной деятельности, рейтинг ЦПЭ был представлен в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске, сообщает РЭЦ."Лидерами по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса стали Смоленская, Московская, Самарская области. Также бизнес при завоевании внешних рынков может опереться на государственную инфраструктуру Рязанской и Ярославской областей, Республики Башкортостан, Свердловской и Омской областей и Республики Татарстан, которые занимают с 4 по 9 места рейтинга соответственно. Замыкает десятку лидеров страны Калужская область", - говорится в сообщении.Рейтингу ЦПЭ уделяется особое внимание, поскольку он оценивает усилия региональных властей и центров поддержки экспорта по созданию благоприятных условий для развития экспорта малого и среднего бизнеса."В задачи центров поддержки экспорта, помимо исполнения ключевых показателей эффективности, входят также расширение географии поставок, вовлечение новых компаний в экспортную деятельность и обеспечение доступа бизнеса к финансовой поддержке. Рейтинг центров показывает упорство регионов в достижении поставленных целей и ежегодно мотивирует стать лучшим в поддержке экспортеров", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель, слова которого приводятся в сообщении.Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая стартовала 5 февраля в Саранске, принимают участие руководители ЦПЭ из 82 регионов страны и представители РЭЦ. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год.

https://ria.ru/20240208/rets-1926126047.html

россия

саранск

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, саранск, самарская область, экономика