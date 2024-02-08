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Климов: Запад хочет использовать релокантов для антироссийской деятельности - РИА Новости, 08.02.2024
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18:28 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/relokanty-1926242138.html
Климов: Запад хочет использовать релокантов для антироссийской деятельности
Климов: Запад хочет использовать релокантов для антироссийской деятельности - РИА Новости, 08.02.2024
Климов: Запад хочет использовать релокантов для антироссийской деятельности
Западные страны пытаются использовать лиц со статусом иноагентов и релокантов в антироссийской деятельности, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:28
2024-02-08T18:28
технологии
россия
сша
америка
уильям бернс
андрей климов
центральное разведывательное управление (цру)
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны пытаются использовать лиц со статусом иноагентов и релокантов в антироссийской деятельности, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на заседании комиссии, где обсуждаются попытки вмешательства извне в ходе избирательной кампании в РФ. "Глава ЦРУ Уильям Бёрнс в статье для влиятельного американского журнала "Foreign Affairs" публично подтвердил, что Россия создаёт для США серьёзные геополитические проблемы, угрожая монополии Америке в мире. Отсюда желание... ведомства США "не упустить возможность" воспользоваться тем, что может "разъедать российское руководство и российский народ", - сказал политик. Для чего глава ЦРУ и его сотрудники намерены в том числе активно использовать собственные агентурные возможности, добавил он. "Тем более, что убежавшие за рубежи России деятели из числа так называемой несистемной оппозиции создают для этого должную питательную почву", - сказал Климов. В частности, под предводительством антироссийских центров иностранные агенты, нежелательные в России организации, откровенные экстремисты и изменники, действующие в интересах недружественных нам государств, "уже активно стремятся привлечь к участию в деструктивной деятельности как можно больше релокантов, чьи оставшиеся контакты в России представляют интерес для расширения влияния на российскую интернет аудиторию", добавил он. Антироссийская "МЕТЛА" В частности, с данной целью используются возможности так называемых образовательных интернет-проектов, существующих на эмигрантских площадках. К ним относится и некая онлайн-школа "МЕТЛА" (metla.io), занятая, "борьбой с кремлёвской пропагандой". Предполагается, что привлечение интересующихся политикой лиц из числа российской молодёжи к обучению в рамках данного проекта позволит "способствовать появлению новых и усилению уже существующих редакций и команд цифрового сопротивления как внутри России, так и за её пределами", - сказал парламентарий. По словам законодателя, доменное имя "Метлы" зарегистрировано в США "на имя некого Ежова, который связан с медиаресурсом The Insider**. Связана "Метла" и с экстремистской организацией ФБК* Навального. "В минувшем году названная интернет-школа учила, как сделать оппозиционные СМИ и блоги заметными в интернете. Как спекулировать на антивоенной тематике. Для занятий привлекались иноагенты", - отметил Климов. Оппозиционная теплицаЕсть также информация о ближайших планах ещё одного эмигрантского новообразования "Теплица социальных технологий"***. "Теплица"*** уже признана иноагентом, рассказал политик. В середине февраля "тепличники" затеяли действо с участием неких программистов, оппозиционных активистов, сомнительных НКО и соответствующих журналистов. Называется всё это хакатон "Прожектор". "Заявленная цель антироссийской возни в соцсетях в период наших выборов звучит так: "обмен опытом использования сервисов и инструментов, снижающих вред от государственной пропаганды в России", пояснил глава комиссии. Для того, чтобы заманить побольше соучастников из самой России, вербовщики "Прожектора" обещают сделать "всё возможное, чтобы помочь минимизировать риски, с которыми может быть связано участие в мероприятии", сказал он. "В конечном счёте речь о злонамеренной, заведомо противоправной попытке усиления влияния в русскоязычной медиасфере с участием иностранных агентов и нежелательных организаций в период президентской избирательной кампании в России в интересах русофобских центров стратегических коммуникаций в США и ЕС", - подчеркнул он. Помимо сказанного, фиксируется рост деструктивных антироссийских усилий, спонсируемых правительством США СМИ-иноагентов "Голос Америки"** и "Радио Свобода"**, финансируемого из бюджета ФРГ Deutshce Welle**, признанного иноагентом пресловутого движения "Голос"**, заключил политик. * Экстремистская организация, запрещена в России.** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.*** Организация признана в России иноагентом и включена в список нежелательных.
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технологии, россия, сша, америка, уильям бернс, андрей климов, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф, фонд борьбы с коррупцией
Технологии, Россия, США, Америка, Уильям Бернс, Андрей Климов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Совет Федерации РФ, Фонд борьбы с коррупцией
Климов: Запад хочет использовать релокантов для антироссийской деятельности

Климов: Запад стремится использовать релокантов для антироссийской деятельности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны пытаются использовать лиц со статусом иноагентов и релокантов в антироссийской деятельности, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов на заседании комиссии, где обсуждаются попытки вмешательства извне в ходе избирательной кампании в РФ.
«
"Глава ЦРУ Уильям Бёрнс в статье для влиятельного американского журнала "Foreign Affairs" публично подтвердил, что Россия создаёт для США серьёзные геополитические проблемы, угрожая монополии Америке в мире. Отсюда желание... ведомства США "не упустить возможность" воспользоваться тем, что может "разъедать российское руководство и российский народ", - сказал политик.
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Для чего глава ЦРУ и его сотрудники намерены в том числе активно использовать собственные агентурные возможности, добавил он. "Тем более, что убежавшие за рубежи России деятели из числа так называемой несистемной оппозиции создают для этого должную питательную почву", - сказал Климов.
В частности, под предводительством антироссийских центров иностранные агенты, нежелательные в России организации, откровенные экстремисты и изменники, действующие в интересах недружественных нам государств, "уже активно стремятся привлечь к участию в деструктивной деятельности как можно больше релокантов, чьи оставшиеся контакты в России представляют интерес для расширения влияния на российскую интернет аудиторию", добавил он.

Антироссийская "МЕТЛА"

В частности, с данной целью используются возможности так называемых образовательных интернет-проектов, существующих на эмигрантских площадках. К ним относится и некая онлайн-школа "МЕТЛА" (metla.io), занятая, "борьбой с кремлёвской пропагандой". Предполагается, что привлечение интересующихся политикой лиц из числа российской молодёжи к обучению в рамках данного проекта позволит "способствовать появлению новых и усилению уже существующих редакций и команд цифрового сопротивления как внутри России, так и за её пределами", - сказал парламентарий.
По словам законодателя, доменное имя "Метлы" зарегистрировано в США "на имя некого Ежова, который связан с медиаресурсом The Insider**. Связана "Метла" и с экстремистской организацией ФБК* Навального. "В минувшем году названная интернет-школа учила, как сделать оппозиционные СМИ и блоги заметными в интернете. Как спекулировать на антивоенной тематике. Для занятий привлекались иноагенты", - отметил Климов.
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Оппозиционная теплица

Есть также информация о ближайших планах ещё одного эмигрантского новообразования "Теплица социальных технологий"***. "Теплица"*** уже признана иноагентом, рассказал политик.
В середине февраля "тепличники" затеяли действо с участием неких программистов, оппозиционных активистов, сомнительных НКО и соответствующих журналистов. Называется всё это хакатон "Прожектор". "Заявленная цель антироссийской возни в соцсетях в период наших выборов звучит так: "обмен опытом использования сервисов и инструментов, снижающих вред от государственной пропаганды в России", пояснил глава комиссии.
Для того, чтобы заманить побольше соучастников из самой России, вербовщики "Прожектора" обещают сделать "всё возможное, чтобы помочь минимизировать риски, с которыми может быть связано участие в мероприятии", сказал он.
«
"В конечном счёте речь о злонамеренной, заведомо противоправной попытке усиления влияния в русскоязычной медиасфере с участием иностранных агентов и нежелательных организаций в период президентской избирательной кампании в России в интересах русофобских центров стратегических коммуникаций в США и ЕС", - подчеркнул он.
Помимо сказанного, фиксируется рост деструктивных антироссийских усилий, спонсируемых правительством США СМИ-иноагентов "Голос Америки"** и "Радио Свобода"**, финансируемого из бюджета ФРГ Deutshce Welle**, признанного иноагентом пресловутого движения "Голос"**, заключил политик.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
*** Организация признана в России иноагентом и включена в список нежелательных.
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ТехнологииРоссияСШААмерикаУильям БернсАндрей КлимовЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Совет Федерации РФФонд борьбы с коррупцией
 
 
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