https://ria.ru/20240208/rastrata-1926233172.html

В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла - РИА Новости, 08.02.2024

В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:50

2024-02-08T17:50

2024-02-08T18:11

происшествия

торжок

тверская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция. "В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей", — говорится в заявлении. Хищение вскрыла служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов: при инвентаризации в одной из точек сотрудники выявили пропажу порядка 800 билетов моментальной бестиражной лотереи. По информации полиции, к пропаже оказалась причастна 19-летняя продавщица, которую впечатлило, как один из покупателей в ее присутствии вытянул выигрышный билет. Произошло это через несколько дней после устройства на работу. Девушка решила испытать удачу сама и взяла несколько билетов, не заплатив за них, однако ничего не выиграла. "В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили", — уточнили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела о присвоении/растрате. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240118/milliard-1921988037.html

https://ria.ru/20230814/lotereya-1889871368.html

торжок

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, торжок, тверская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)