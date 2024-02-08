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В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла - РИА Новости, 08.02.2024
В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:50
2024-02-08T17:50
2024-02-08T18:11
происшествия
торжок
тверская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция. "В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей", — говорится в заявлении. Хищение вскрыла служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов: при инвентаризации в одной из точек сотрудники выявили пропажу порядка 800 билетов моментальной бестиражной лотереи. По информации полиции, к пропаже оказалась причастна 19-летняя продавщица, которую впечатлило, как один из покупателей в ее присутствии вытянул выигрышный билет. Произошло это через несколько дней после устройства на работу. Девушка решила испытать удачу сама и взяла несколько билетов, не заплатив за них, однако ничего не выиграла. "В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили", — уточнили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела о присвоении/растрате. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240118/milliard-1921988037.html
https://ria.ru/20230814/lotereya-1889871368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, торжок, тверская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Торжок, Тверская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Торжке девушка похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
В Торжке продавщица украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ни по одному
РЯЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция.
«
"В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей", — говорится в заявлении.
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Хищение вскрыла служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов: при инвентаризации в одной из точек сотрудники выявили пропажу порядка 800 билетов моментальной бестиражной лотереи.
По информации полиции, к пропаже оказалась причастна 19-летняя продавщица, которую впечатлило, как один из покупателей в ее присутствии вытянул выигрышный билет. Произошло это через несколько дней после устройства на работу. Девушка решила испытать удачу сама и взяла несколько билетов, не заплатив за них, однако ничего не выиграла.
"В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили", — уточнили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела о присвоении/растрате. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.
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