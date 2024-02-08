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Российская академия наук

Российская академия наук - РИА Новости, 08.02.2024

Российская академия наук

В XVIII веке в России, как и в других странах, особое внимание стало уделяться развитию фундаментальных и практических наук. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T02:32

2024-02-08T02:32

2024-02-08T02:32

справки

россия

российская академия наук

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В XVIII веке в России, как и в других странах, особое внимание стало уделяться развитию фундаментальных и практических наук.24 января (13 января по старому стилю) 1724 года в здании Сената императором Петром I было подписано "определение об Академии". 2 февраля (22 января по старому стилю) того же года им был утвержден проект положения об учреждении Академии наук и художеств и университете при ней (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет), составленный лейб-медиком царя Лаврентием Блюментростом.Был установлен размер финансирования Академии в размере 24 912 рублей ежегодно.8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года Петр I издал специальный указ Правительствующему Сенату "Об учреждении Академии и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга".20 ноября (9 ноября по старому стилю) 1725 года указом императрицы Екатерины I первым президентом Академии был назначен Лаврентий Блюментрост (1725-1733). Официальным днем открытия Академии наук считается 7 января 1726 года (27 декабря 1725 года по старому стилю), когда Екатерина I устроила торжественный прием академикам. В этот день в доме барона Петра Шафирова на Петербургской стороне в присутствии членов правительства, двора и духовенства состоялось первое торжественное академическое заседание.Создание Академии имело важное политическое значение: оно демонстрировало стремление России соответствовать европейскому уровню не только в военно-технической области, но и в сфере просвещения. С самого начала перед Академией ставились не только теоретические, но и практические цели – разработка и распространение полезных практических знаний. В то же время Петербургская Академия наук в отличие от западноевропейских должна была стать не только научно-исследовательским, но и учебным заведением. Помимо университета, при ней состояла гимназия.Первым домом Академии стало здание Кунсткамеры на Васильевском острове.Академия состояла из трех "классов". В первом – классе математических наук – ученые занимались математикой, астрономией, навигацией, механикой. Во втором "классе естественных наук" изучали физику, анатомию, ботанику и химию. В третьем классе "гуманиоры, истории и права" велись исследования в областях риторики, античной и новой истории, естественного и публичного права, политики, этики.В штате Академии были всего 11 академиков – в первом и втором классах по четыре, и три – в третьем.Ко времени открытия Академии России не хватало подготовленных ученых, которые могли бы занять место академика, поэтому штат адъюнктов и первых академиков формировался, в основном, из иностранцев. В числе первых были один из величайших математиков XVIII века Леонард Эйлер (Швейцария), математики Николай и Даниил Бернулли (Швейцария), Христиан Гольдбах (Пруссия), астроном и географ Жан Делиль (Франция), физик Георг Крафт (Германия) и другие. Но вскоре ведущее место заняли ученые, воспитанные в самой Академии. Первым русским адъюнктом стал Василий Адодуров, первым профессором из уроженцев России – Георг Рихман, первыми русскими профессорами – выдающийся ученый Михаил Ломоносов и поэт Василий Тредиаковский. Во второй половине XVIII века выдвинулись натуралисты и путешественники Степан Крашенинников, Николай Озерецковский, Василий Зуев, математик Семен Котельников, астрономы Никита Попов, Степан Румовский, Петр Иноходцев, химик Яков Захаров, минералог и геолог Василий Севергин.При Академии наук были созданы кунсткамера, обсерватория, типография, позже – гравировальная палата и другие отделения. Имелась своя библиотека. Здесь же начали выходить "Санкт-Петербургские ведомости".Особую область деятельности Академии наук составляли экспедиции, в ходе которых велись астрономические, геодезические, географические наблюдения, изучался растительный и животный мир, полезные ископаемые и этнография народов.С 1728 года стал издаваться ежегодный сборник трудов "Комментарии Петербургской академии наук" (на латинском языке), который приобрел в ученом мире авторитет одного из ведущих научных изданий Европы. Также при Академии работала собственная типография, ей было поручено издание всей литературы в стране, кроме церковной. Это сразу обозначило ведущую роль Академии в общем развитии российской культуры. Велись работы по геодезии и картографии.В 1742 году в Академию наук пришел Михаил Ломоносов, многогранная деятельность которого стала целой эпохой в истории отечественной науки. При его активном участии в 1755 году был основан Московский университет, ныне носящий его имя. Новое слово сказал он в геологии и географии, уделял много внимания развитию горного дела, металлургии, конструированию навигационных и других приборов. Большое внимание он уделял подготовке молодых ученых, развитию образования и просвещения.В начале XIX века произошли крупные изменения в развитии науки в России. Возраставшие потребности в специалистах для промышленности, в образовании и культуре привели к основанию университетов в Казани, Петербурге, Тарту, Харькове. Наряду с академической, в России стала развиваться университетская наука. Изменился и характер деятельности Академии наук, она перестала выполнять учебные и некоторые другие функции. Вопросы искусства перешли в ведение основанной в России академии художеств. Академия целиком сосредоточила свое внимание на научно-исследовательской работе.В 1820-х годах Академия получила в свое распоряжение богатейшую коллекцию Кунсткамеры, библиотеку, составленную из частных собраний, в том числе из книг, принадлежавших Петру I. В здании Кунсткамеры размещались анатомический театр, Пулковская астрономическая обсерватория, в которой велись исследования по звездной астрономии, выпускались звездные каталоги.Конец XIX века был отмечен плодотворной деятельностью Владимира Вернадского – одного из основоположников геохимии, создателя учения о биосфере и ноосфере.После Февральской революции 1917 года Академия наук впервые стала сама избирать президента. Первым выборным президентом РАН стал ученый-геолог Александр Карпинский (1917-1936). Октябрьскую революцию 1917 года большинство ученых не приняли, однако не отказались от профессионального сотрудничества с Советской властью.С февраля 1918 года по 1925 год Академия называлась Российской Академией наук (РАН). В ее состав входили три отделения – физико-математическое, исторических наук и филологии, русского языка и словесности, объединявшие два научно-исследовательских института, 19 лабораторий, станций и музеев, 21 академическую и приакадемическую комиссии.Общая численность сотрудников достигала 220 человек, из них 45 академиков.В 1925 году постановлением советского правительства Академия была признана "высшим всесоюзным ученым учреждением" и получила наименование Академия наук СССР (АН СССР). Академия стала подчиняться напрямую правительству (ранее – Наркомпросу).С первых лет Советской власти в Академии стали создаваться научные учреждения нового типа – крупные НИИ по важнейшим направлениям науки.В годы первых пятилеток стала быстро расти сеть научных учреждений Академии (в 1928 году было восемь институтов, к 1941 году их число возросло до 47).В 1930-е годы стали создаваться исследовательские базы и филиалы Академии в национальных республиках, в ряде краев и областей. На основе этих баз и филиалов в большинстве республик СССР впоследствии выросли республиканские академии наук.25 апреля 1934 года было издано постановление СНК СССР "О переводе Академии наук в Москву" к 1 июля 1934 года.В 1938 году в ее составе насчитывалось уже восемь отделений: физико-математических, химических, биологических, геолого-географических наук, экономики и права, истории и философии, литературы и языка, технических наук. В тот период были созданы Институт генетики во главе с Николаем Вавиловым, Институт физических проблем – с Петром Капицей.Велика роль академии в укреплении обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). В трудных условиях военного времени ученые Академии работали над созданием нового вооружения, развитием оборонного производства, разработкой методов лечения раненых и т.д.Получили известность работы ученых Мстислава Келдыша и Сергея Христиановича по совершенствованию авиационной техники, Анатолия Александрова по защите военных кораблей от магнитных мин, Акселя Берга в области радиолокации, Анатолия Благонравова по созданию научных основ проектирования стрелкового вооружения.Ученые внесли большой вклад в совершенствование артиллерийских систем и в создание реактивного вооружения. В конструкторских бюро Сергея Ильюшина, Александра Яковлева, Андрея Туполева были сконструированы самолеты, обеспечившие превосходство нашей авиации. Достигнуты значительные успехи в теоретической физике, астрофизике, химии, геологии. Открыты и освоены месторождения нефти в Поволжье и Предуралье, золота, платины и алмазов – в Сибири.В первые послевоенные годы на Академию были возложены задачи по содействию восстановлению и развитию народного хозяйства, ускорению научно-технического прогресса. Особое внимание уделялось развитию науки на периферии, организации новых институтов и научных центров. Стала быстро расти сеть научных учреждений Академии и Академии наук союзных республик.К концу 1950-х годов в Академию наук входило 12 филиалов. Под руководством физика Игоря Курчатова были сделаны первые шаги в мирном использовании ядерной энергии: в строй вошла первая в мире промышленная АЭС (1954). Запуск первого искусственного спутника Земли (1957) и полет Юрия Гагарина (1961) ознаменовали начало космической эры человечества. Это стало возможным благодаря работам многих научных коллективов под руководством ученых Сергея Королева, Мстислава Келдыша, Владимира Бармина.К середине 1970-х годов значительно возросло количество научных сотрудников Академии: их насчитывалось 42,5 тысяч, среди них – 678 членов Академии. Широкое признание получили труды математика Ивана Виноградова и его школы в области теории чисел. Предложены новые подходы в теории дифференциальных уравнений и функционального анализа, в теории вероятностей, алгебре, топологии, математической логике (академики Андрей Колмогоров, Сергей Соболев, Иван Петровский и др.).Издательская деятельность Академии осуществлялась на базе издательства "Наука". Помимо книг, печатались 153 журнала (1972).В 1970-1980-е годы АН СССР являлась членом более 100 международных научных организаций, активно участвовала в крупных международных научных мероприятиях (исследования Антарктики, Мирового океана, Солнца, космоса и др.).К 1985 году в АН СССР трудилось уже 57 тысяч ученых-исследователей.К 1990 году в составе Академии было свыше 295 научных учреждений.В 1991 году число исследователей в академической системе достигло 80 тысяч человек. Указом президента РСФСР от 21 ноября 1991 года "Об организации Российской академии наук" РАН была воссоздана как высшее научное учреждение России. Указом устанавливалось, что РАН является общероссийской самоуправляемой организацией.В период либеральных реформ 1990-х годов Академия переживала тяжелые времена. Трудности с финансированием стали причиной падения активности исследований, прекращения обновления материально-технической базы, низком уровне оплаты труда, оттоке молодых кадров за рубеж. Фундаментальная наука оказалась на грани выживания. Но несмотря на проблемы, Академия наук сохраняла свое единство, оставаясь главным научным центром России, одним из ведущих научных центров мировой науки. В июне 2013 года Минобрнауки РФ объявило о масштабной реформе РАН.В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил о том, что "России нужна сильная, конкурентоспособная наука, которая может задавать новые направления научной мысли, обеспечивать технологическую независимость и суверенитет страны, работать на повышение качества жизни людей". Именно поэтому были предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для наших ученых, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. На основании федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 сентября 2013 года, к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук.Законом закреплено, что РАН обладает независимостью в своей деятельности в рамках задач и функций, определенных законодательством РФ.РАН является федеральным государственным бюджетным учреждением, при этом полномочия учредителя и собственника федерального имущества РАН от имени РФ осуществляются правительством России.Органы власти не вправе вмешиваться в научную деятельность Академии.В 2018 году был принят федеральный закон, который внес изменения в закон 2013 года, которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия, детализированы ее функции в области международного сотрудничества в сфере научной и (или) научно-технической деятельности. Ежегодно РАН представляет президенту и в правительство РФ отчеты о проведенных научных исследованиях, научных и научно-технических результатах, а также предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных и прикладных наук. За выдающиеся заслуги в развитии советской науки и культуры, укреплении экономической и оборонной мощи страны АН СССР была дважды награждена орденом Ленина (1969, 1974), орденом Георгия Димитрова (Болгария).Члены Академии не раз становились лауреатами престижной Нобелевской премии.В 1904 году первым ее получил выдающийся русский ученый-физиолог Иван Павлов. Также премии были удостоены биолог Илья Мечников (1908), математик и экономист Леонид Канторович (1975), физики Лев Ландау (1962), Петр Капица (1978), Жорес Алферов (2000), Виталий Гинзбург с Алексеем Абрикосовым (2003) и другие.В настоящее время Академия построена по научно-отраслевому и территориальному принципу, она включает 13 отделений РАН (по областям науки) и четыре региональных отделения (на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Санкт-Петербурге), а также 15 региональных научных центров РАН. В состав региональных отделений входит 21 научный центр.Президент Академии – академик РАН, профессор Геннадий Красников. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, российская академия наук