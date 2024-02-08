https://ria.ru/20240208/rakety-1926181760.html

"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину

"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину - РИА Новости, 08.02.2024

"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину

Российская армия обладает необходимым количеством ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на всей территории Украины, заявил в эфире канала Welt... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:57

2024-02-08T14:57

2024-02-08T18:20

украина

россия

германия

владимир путин

welt

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская армия обладает необходимым количеством ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на всей территории Украины, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер."У России достаточно ракет", — отметил он.Ронцхаймер подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны не могут справиться со шквалом российских ракет. Кроме того, добавил он, для ВСУ сохраняется тяжелая ситуация по всей линии фронта."Есть опасения. <...> Украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются", — заключил репортер.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.Вооруженные силы России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240208/dezertiry-1926153590.html

https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html

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украина, россия, германия, владимир путин, welt, вооруженные силы украины