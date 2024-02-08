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"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину - РИА Новости, 08.02.2024
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14:57 08.02.2024 (обновлено: 18:20 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/rakety-1926181760.html
"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину
"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину - РИА Новости, 08.02.2024
"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину
Российская армия обладает необходимым количеством ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на всей территории Украины, заявил в эфире канала Welt... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:57
2024-02-08T18:20
украина
россия
германия
владимир путин
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская армия обладает необходимым количеством ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на всей территории Украины, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер."У России достаточно ракет", — отметил он.Ронцхаймер подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны не могут справиться со шквалом российских ракет. Кроме того, добавил он, для ВСУ сохраняется тяжелая ситуация по всей линии фронта."Есть опасения. &lt;...&gt; Украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются", — заключил репортер.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.Вооруженные силы России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240208/dezertiry-1926153590.html
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украина, россия, германия, владимир путин, welt, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Welt, Вооруженные силы Украины
"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину

Welt: у России достаточно ракет для продолжения ударов по объектам на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская армия обладает необходимым количеством ракет, чтобы продолжать наносить удары по объектам на всей территории Украины, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
России достаточно ракет", — отметил он.
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Ронцхаймер подчеркнул, что украинские системы противовоздушной обороны не могут справиться со шквалом российских ракет. Кроме того, добавил он, для ВСУ сохраняется тяжелая ситуация по всей линии фронта.
"Есть опасения. <...> Украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются", — заключил репортер.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
Вооруженные силы России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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