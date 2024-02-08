https://ria.ru/20240208/putin-1926255014.html

Путин отметил влияние достижений ученых на историю России

Путин отметил влияние достижений ученых на историю России - РИА Новости, 08.02.2024

Путин отметил влияние достижений ученых на историю России

Неизвестно, как сложилась бы история и судьба России, если бы не достижения отечественных ученых, хотя одно время в обществе бытовало мнение, что стране не... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:36

2024-02-08T19:36

2024-02-08T21:54

россия

владимир путин

наука

российская академия наук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Неизвестно, как сложилась бы история и судьба России, если бы не достижения отечественных ученых, хотя одно время в обществе бытовало мнение, что стране не нужна суверенная наука, заявил президент РФ Владимир Путин."Если бы не достижения российских ученых, причем во все времена... неизвестно, как сложилась бы история и судьба российского государства. Это все должны ясно понимать", - сказал Путин в четверг на торжественном вечере в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук.По словам президента, "в какое-то время в обществе возникла такая бытовая идея о том, что нам и не нужна суверенная наука". Эта идея подкреплялась мнением о том, что "мир открыт, можно и то получить, и это, а деньги надо направить на какие-то другие цели", продолжил он."Вот если мы хотим, чтобы Россия была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах, безусловно, мы должны поддерживать и фундаментальную науку, без которой нет будущего прикладной, и прикладные исследования. И мы обязательно будем это делать", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

россия

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россия, владимир путин, российская академия наук