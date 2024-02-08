Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/putin-1926231993.html
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки
Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:43
2024-02-08T17:43
россия
владимир путин
даниил гранин (герман)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки. На Совете по образованию и науке прозвучало предложение сделать акцент на популяризацию науки, так как "романтизация этого дела исключительно важна, и она может быть намного сильнее, чем даже открытые уроки в масштабах страны". "Полностью поддерживаю. Я уже много раз вспоминал разговоры с нашими выдающимися писателями на этот счет, в том числе, с Даниилом Александровичем Граниным. Последний мой с ним разговор. Он тоже об этом говорил. И, безусловно, Вы правы", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240208/ege-1926230697.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, даниил гранин (герман), общество
Россия, Владимир Путин, Даниил Гранин (Герман), Общество
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки

Путин рассказал о последнем разговоре с писателем Граниным о популяризации науки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки.
На Совете по образованию и науке прозвучало предложение сделать акцент на популяризацию науки, так как "романтизация этого дела исключительно важна, и она может быть намного сильнее, чем даже открытые уроки в масштабах страны".
"Полностью поддерживаю. Я уже много раз вспоминал разговоры с нашими выдающимися писателями на этот счет, в том числе, с Даниилом Александровичем Граниным. Последний мой с ним разговор. Он тоже об этом говорил. И, безусловно, Вы правы", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин оценил идею ввести ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
Вчера, 17:37
 
РоссияВладимир ПутинДаниил Гранин (Герман)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала