https://ria.ru/20240208/putin-1926231993.html

Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки

Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки - РИА Новости, 08.02.2024

Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки

Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:43

2024-02-08T17:43

2024-02-08T17:43

россия

владимир путин

даниил гранин (герман)

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки. На Совете по образованию и науке прозвучало предложение сделать акцент на популяризацию науки, так как "романтизация этого дела исключительно важна, и она может быть намного сильнее, чем даже открытые уроки в масштабах страны". "Полностью поддерживаю. Я уже много раз вспоминал разговоры с нашими выдающимися писателями на этот счет, в том числе, с Даниилом Александровичем Граниным. Последний мой с ним разговор. Он тоже об этом говорил. И, безусловно, Вы правы", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240208/ege-1926230697.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, даниил гранин (герман), общество