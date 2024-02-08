https://ria.ru/20240208/putin-1926231993.html
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки - РИА Новости, 08.02.2024
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки
Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:43
2024-02-08T17:43
2024-02-08T17:43
россия
владимир путин
даниил гранин (герман)
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки. На Совете по образованию и науке прозвучало предложение сделать акцент на популяризацию науки, так как "романтизация этого дела исключительно важна, и она может быть намного сильнее, чем даже открытые уроки в масштабах страны". "Полностью поддерживаю. Я уже много раз вспоминал разговоры с нашими выдающимися писателями на этот счет, в том числе, с Даниилом Александровичем Граниным. Последний мой с ним разговор. Он тоже об этом говорил. И, безусловно, Вы правы", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240208/ege-1926230697.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, даниил гранин (герман), общество
Россия, Владимир Путин, Даниил Гранин (Герман), Общество
Путин рассказал о разговоре с Граниным о популяризации науки
Путин рассказал о последнем разговоре с писателем Граниным о популяризации науки
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, в ходе которого поднималась тема популяризации науки.
На Совете по образованию и науке прозвучало предложение сделать акцент на популяризацию науки, так как "романтизация этого дела исключительно важна, и она может быть намного сильнее, чем даже открытые уроки в масштабах страны".
"Полностью поддерживаю. Я уже много раз вспоминал разговоры с нашими выдающимися писателями на этот счет, в том числе, с Даниилом Александровичем Граниным. Последний мой с ним разговор. Он тоже об этом говорил. И, безусловно, Вы правы", - ответил Путин.
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