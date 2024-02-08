https://ria.ru/20240208/putin-1926226980.html
Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин
Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024
Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин
Регионы России в связке с министерствами, вузами и крупными предприятиями должны создать программу по подготовке специалистов, плотно работая в связке, заявил... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:26
2024-02-08T17:26
2024-02-08T18:10
наука
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Регионы России в связке с министерствами, вузами и крупными предприятиями должны создать программу по подготовке специалистов, плотно работая в связке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я прошу создать программу между министерствами, между регионами соответствующими, высшими учебными заведениями и научными центрами, крупными нашими компаниями. Это очень важная работа",- сказал Путин на Совете по науке и образованию. По его словам, нужно обязательно на региональном уровне подключаться к этой работе и выделять на это деньги. "Нам нужна более плотная связь, более плотная связь между школой, вузам, научным центром и экономикой",- добавил президент.
https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html
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владимир путин, россия, навигатор абитуриента
Наука, Владимир Путин, Россия, Навигатор абитуриента
Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин
Путин: регионы, вузы должны создать программу по подготовке специалистов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Регионы России в связке с министерствами, вузами и крупными предприятиями должны создать программу по подготовке специалистов, плотно работая в связке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я прошу создать программу между министерствами, между регионами соответствующими, высшими учебными заведениями и научными центрами, крупными нашими компаниями. Это очень важная работа",- сказал Путин на Совете по науке и образованию.
По его словам, нужно обязательно на региональном уровне подключаться к этой работе и выделять на это деньги.
"Нам нужна более плотная связь, более плотная связь между школой, вузам, научным центром и экономикой",- добавил президент.
Путин заявил о важности популяризации математического образования