https://ria.ru/20240208/putin-1926226980.html

Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин

Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2024

Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин

Регионы России в связке с министерствами, вузами и крупными предприятиями должны создать программу по подготовке специалистов, плотно работая в связке, заявил... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:26

2024-02-08T17:26

2024-02-08T18:10

наука

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Регионы России в связке с министерствами, вузами и крупными предприятиями должны создать программу по подготовке специалистов, плотно работая в связке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я прошу создать программу между министерствами, между регионами соответствующими, высшими учебными заведениями и научными центрами, крупными нашими компаниями. Это очень важная работа",- сказал Путин на Совете по науке и образованию. По его словам, нужно обязательно на региональном уровне подключаться к этой работе и выделять на это деньги. "Нам нужна более плотная связь, более плотная связь между школой, вузам, научным центром и экономикой",- добавил президент.

https://ria.ru/20240208/putin-1926223042.html

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владимир путин, россия, навигатор абитуриента