https://ria.ru/20240208/putin-1926215550.html

Путин поручил увеличить финансирование проектов Российского научного фонда

Путин поручил увеличить финансирование проектов Российского научного фонда - РИА Новости, 08.02.2024

Путин поручил увеличить финансирование проектов Российского научного фонда

Президент России Владимир Путин заявил об увеличении финансирования проектов Российского научного фонда. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:41

2024-02-08T16:41

2024-02-08T16:41

наука

россия

владимир путин

российский научный фонд

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об увеличении финансирования проектов Российского научного фонда. "Мы расширили мандаты РНФ. Помимо поддержки фундаментальных исследований, фонд с 2023 года финансирует ключевые прикладные проекты. Здесь есть существенные результаты. За счет новых технических решений удалось значительно увеличить производство сверхвысокочастотной электроники. Совсем скоро планируется вывод на рынок первых изделий на основе отечественных фотонных интегральных микросхем, что позволит России наращивать свою самодостаточность", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Президент призвал министерства и ведомства активно сотрудничать с Фондом и предложил осуществлять конкурсный отбор проектов в гражданской сфере. Путин добавил, что необходимо увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Фонд. "Причём сделать это не за счёт перераспределения ресурсов госпрограммы научно-технологического развития, а подумать над дополнительными источниками. Это непростая задача. Но, все-таки, об этом нужно думать и нужно двигаться в этом направлении. При этом необходимо сохранить объём поддержки фундаментальных программ Фонда", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20240208/putin-1926208568.html

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россия, владимир путин, российский научный фонд