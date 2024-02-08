https://ria.ru/20240208/putin-1926198481.html
Путин поручил представить проект указа о стратегии научного развития
Путин поручил представить проект указа о стратегии научного развития - РИА Новости, 08.02.2024
Путин поручил представить проект указа о стратегии научного развития
Президент России Владимир Путин поручил в недельный срок представить проект указа об утверждении стратегии научно-технологического развития РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:51
2024-02-08T15:51
2024-02-08T17:03
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в недельный срок представить проект указа об утверждении стратегии научно-технологического развития РФ."Сегодня предлагаю обсудить ее обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения и в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа", - сказал Путин в четверг на заседании совета по науке и образованию.Он напомнил, что на предыдущем заседании участники совета договорились внести изменения в эту стратегию.Президент подчеркнул, что этот документ по своей значимости "приравнен к стратегии национальной безопасности"."Решение о корректировке стратегии было принято с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на нашу страну", - добавил Путин.Приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, социальной сфере и в области безопасности, отметил президент РФ. По его словам, эти приоритеты должны быть направлены на "достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова - государственного, ценностного, индустриального и, безусловно, технологического".Путин подчеркнул, что России необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства по важнейшим для развития страны направлениям, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции."А там, где у нас есть или могут появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках. Такие подходы четко зафиксированы в обновленном проекте стратегии. Именно этими принципами мы должны руководствоваться при реализации всей нашей научно-технологической повестки", - заявил президент.
https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html
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россия, владимир путин
Путин поручил представить проект указа о стратегии научного развития
Путин поручил представить проект указа о стратегии технологического развития
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в недельный срок представить проект указа об утверждении стратегии научно-технологического развития РФ.
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"Сегодня предлагаю обсудить ее обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения и в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа", - сказал Путин в четверг на заседании совета по науке и образованию.
Он напомнил, что на предыдущем заседании участники совета договорились внести изменения в эту стратегию.
Президент подчеркнул, что этот документ по своей значимости "приравнен к стратегии национальной безопасности".
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"Решение о корректировке стратегии было принято с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на нашу страну", - добавил Путин.
Приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, социальной сфере и в области безопасности, отметил президент РФ. По его словам, эти приоритеты должны быть направлены на "достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова - государственного, ценностного, индустриального и, безусловно, технологического".
Путин подчеркнул, что России необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства по важнейшим для развития страны направлениям, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции.
"А там, где у нас есть или могут появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках. Такие подходы четко зафиксированы в обновленном проекте стратегии. Именно этими принципами мы должны руководствоваться при реализации всей нашей научно-технологической повестки", - заявил президент.
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