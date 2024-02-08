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Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2024
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07:12 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/putin-1926069225.html
Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским
Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2024
Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским
Турецкая сторона в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:12
2024-02-08T07:12
турция
в мире
москва
анкара (провинция)
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Турецкая сторона в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию ожидается в конце апреля–начале мая. "Как вы знаете, господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь", - сказал собеседник агентства. По его словам, при этом Турция не навязывает какой-либо из сторон свои идеи по урегулированию конфликта. "Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие. Других целей нет. В случае согласии сторон Турция готова оказать все необходимое посредничество", - уточнил дипломатический источник. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240123/peskov-1923068601.html
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турция
москва
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турция, в мире, москва, анкара (провинция), владимир путин, владимир зеленский
Турция, В мире, Москва, Анкара (провинция), Владимир Путин, Владимир Зеленский
Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

Турецкая сторона заявит Путину о готовности организовать его встречу с Зеленским

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Турецкая сторона в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию ожидается в конце апреля–начале мая.
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"Как вы знаете, господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при этом Турция не навязывает какой-либо из сторон свои идеи по урегулированию конфликта.
"Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие. Других целей нет. В случае согласии сторон Турция готова оказать все необходимое посредничество", - уточнил дипломатический источник.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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