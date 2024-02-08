https://ria.ru/20240208/putin-1926069225.html

Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2024

Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

Турецкая сторона в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:12

2024-02-08T07:12

2024-02-08T07:12

турция

в мире

москва

анкара (провинция)

владимир путин

владимир зеленский

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Турецкая сторона в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина вновь заявит, что готова организовать его встречу с Владимиром Зеленским, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что визит Путина в Турцию ожидается в конце апреля–начале мая. "Как вы знаете, господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь", - сказал собеседник агентства. По его словам, при этом Турция не навязывает какой-либо из сторон свои идеи по урегулированию конфликта. "Главная цель Турции состоит в том, чтобы остановить кровопролитие. Других целей нет. В случае согласии сторон Турция готова оказать все необходимое посредничество", - уточнил дипломатический источник. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240123/peskov-1923068601.html

https://ria.ru/20240206/gazovyy_khab-1925593061.html

турция

москва

анкара (провинция)

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турция, в мире, москва, анкара (провинция), владимир путин, владимир зеленский