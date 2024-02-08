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"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена - РИА Новости, 08.02.2024
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06:46 08.02.2024 (обновлено: 15:51 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pushkov-1926067900.html
"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена
"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена - РИА Новости, 08.02.2024
"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена
Республиканцы ощутили "запах крови" в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа "топят" планы Джо Байдена по финансированию Украины,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:46
2024-02-08T15:51
в мире
сша
украина
израиль
джо байден
алексей пушков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Республиканцы ощутили "запах крови" в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа "топят" планы Джо Байдена по финансированию Украины, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, в среду был заблокирован в сенате США. Законопроект не смог набрать достаточного количество голосов, чтобы пройти процедурное голосование.Как написал Пушков в своем Telegram-канале, потерпел неудачу "ключевой законопроект", который продавливала администрация Байдена, так как за него не стали голосовать республиканцы."А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа, чтобы показать свою силу и слабость нынешнего Белого дома", — указал сенатор.По его мнению, в этой ситуации и в нынешнем виде "затея" администрации Байдена с финансированием Украины "выглядит обреченной".Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1926011933.html
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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, алексей пушков
В мире, США, Украина, Израиль, Джо Байден, Алексей Пушков
"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена

Пушков: республиканцы из принципа блокируют финансирование Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Республиканцы ощутили "запах крови" в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа "топят" планы Джо Байдена по финансированию Украины, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
Компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, в среду был заблокирован в сенате США. Законопроект не смог набрать достаточного количество голосов, чтобы пройти процедурное голосование.
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Как написал Пушков в своем Telegram-канале, потерпел неудачу "ключевой законопроект", который продавливала администрация Байдена, так как за него не стали голосовать республиканцы.
"А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа, чтобы показать свою силу и слабость нынешнего Белого дома", — указал сенатор.
По его мнению, в этой ситуации и в нынешнем виде "затея" администрации Байдена с финансированием Украины "выглядит обреченной".
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.
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