https://ria.ru/20240208/pushkov-1926067900.html

"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена

"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена - РИА Новости, 08.02.2024

"Запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена

Республиканцы ощутили "запах крови" в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа "топят" планы Джо Байдена по финансированию Украины,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:46

2024-02-08T06:46

2024-02-08T15:51

в мире

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украина

израиль

джо байден

алексей пушков

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Республиканцы ощутили "запах крови" в преддверии ноябрьских выборов президента в США, поэтому из принципа "топят" планы Джо Байдена по финансированию Украины, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, в среду был заблокирован в сенате США. Законопроект не смог набрать достаточного количество голосов, чтобы пройти процедурное голосование.Как написал Пушков в своем Telegram-канале, потерпел неудачу "ключевой законопроект", который продавливала администрация Байдена, так как за него не стали голосовать республиканцы."А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа, чтобы показать свою силу и слабость нынешнего Белого дома", — указал сенатор.По его мнению, в этой ситуации и в нынешнем виде "затея" администрации Байдена с финансированием Украины "выглядит обреченной".Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1926011933.html

https://ria.ru/20240208/ssha-1926053733.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, алексей пушков