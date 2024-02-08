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Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали - РИА Новости, 08.02.2024
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11:07 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/proverka-1926103673.html
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали - РИА Новости, 08.02.2024
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали
Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:07
2024-02-08T11:07
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
wildberries
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-служба областного главка МВД РФ сообщила, что ночью на складе в подмосковной Электростали подрались работники организации и охранники, установлены 13 активных нарушителей. Конфликт между работниками и сотрудником группы быстрого реагирования произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. "Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время суток на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925394673.html
электросталь
московская область (подмосковье)
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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), wildberries
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Wildberries
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали

Прокуратура проводит проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-служба областного главка МВД РФ сообщила, что ночью на складе в подмосковной Электростали подрались работники организации и охранники, установлены 13 активных нарушителей. Конфликт между работниками и сотрудником группы быстрого реагирования произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет.
"Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время суток на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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5 февраля, 05:56
 
ПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Wildberries
 
 
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