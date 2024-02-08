https://ria.ru/20240208/proverka-1926103673.html

Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали

Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали - РИА Новости, 08.02.2024

Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали

Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:07

2024-02-08T11:07

2024-02-08T11:07

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

wildberries

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-служба областного главка МВД РФ сообщила, что ночью на складе в подмосковной Электростали подрались работники организации и охранники, установлены 13 активных нарушителей. Конфликт между работниками и сотрудником группы быстрого реагирования произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. "Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время суток на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

https://ria.ru/20240205/wildberries-1925394673.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), wildberries