https://ria.ru/20240208/proverka-1926103673.html
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали - РИА Новости, 08.02.2024
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали
Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:07
2024-02-08T11:07
2024-02-08T11:07
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926082162_0:474:946:1006_1920x0_80_0_0_9a4365ded9a5f62c8b328432077f3e08.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку из-за драки на складе крупного интернет-магазина в Электростали, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее пресс-служба областного главка МВД РФ сообщила, что ночью на складе в подмосковной Электростали подрались работники организации и охранники, установлены 13 активных нарушителей. Конфликт между работниками и сотрудником группы быстрого реагирования произошел на территории логистического центра Wildberries, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, добавив, что пострадавших нет. "Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время суток на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925394673.html
электросталь
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926082162_0:385:946:1095_1920x0_80_0_0_edced0118577cd0de2cd1c50f49ee3b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), wildberries
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Wildberries
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе в Электростали
Прокуратура проводит проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали