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СМИ: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек - РИА Новости, 08.02.2024
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02:06 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/protesty-1926054684.html
СМИ: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек
СМИ: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек
Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству, передает газета El Pais с ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:06
2024-02-08T02:06
испания
леон
наварра
евросоюз
еврокомиссия
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству, передает газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, шесть из них были задержаны в провинции Гранада, один - в провинции Леон и еще один - в Наварре. Информация об остальных четырех задержанных пока отсутствует. Кроме того, сообщается, что в результате протестов было возбуждено 733 административных дела. Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля. Так, в Барселоне около 1250 трактористов заполнили центр города. В результате этого одна из этих делегаций аграриев встретилась с главой автономного сообщества Каталония Пере Арагонесом, а также советником по климатическим мерам, продовольствию и сельской повестке Давидом Маскортом, пишет газета. На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
https://ria.ru/20240206/fermery-1925665317.html
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925455916.html
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испания, леон, наварра, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Испания, Леон, Наварра, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
СМИ: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек

El Pais: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские. Архивное фото
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству, передает газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, шесть из них были задержаны в провинции Гранада, один - в провинции Леон и еще один - в Наварре. Информация об остальных четырех задержанных пока отсутствует. Кроме того, сообщается, что в результате протестов было возбуждено 733 административных дела.
Фермеры во время акции протеста возле здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля.
Так, в Барселоне около 1250 трактористов заполнили центр города. В результате этого одна из этих делегаций аграриев встретилась с главой автономного сообщества Каталония Пере Арагонесом, а также советником по климатическим мерам, продовольствию и сельской повестке Давидом Маскортом, пишет газета.
На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
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Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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