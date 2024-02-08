СМИ: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек
El Pais: в Испании во второй день протестов фермеров задержали 12 человек
© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские. Архивное фото
МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Силы безопасности Испании задержали 12 человек в рамках второго дня протестов фермеров, прошедших по всему королевству, передает газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Испанские фермеры на тракторах вновь заблокировали дороги по всей стране в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что подобные акции протеста, которые продолжаются уже второй день подряд, будут проходить на протяжении всего февраля.
На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.