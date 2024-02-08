https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

Подсчитан объем производства мяса и зерна в странах, где протестуют фермеры

Подсчитан объем производства мяса и зерна в странах, где протестуют фермеры - РИА Новости, 08.02.2024

Подсчитан объем производства мяса и зерна в странах, где протестуют фермеры

Протесты фермеров в Евросоюзе охватили уже двенадцать стран, которые отвечают за производство более половины мяса и около 40% зерна во всем европейском регионе, РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T01:03

2024-02-08T01:03

2024-02-08T01:03

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протесты фермеров в Евросоюзе охватили уже двенадцать стран, которые отвечают за производство более половины мяса и около 40% зерна во всем европейском регионе, а также трети всех оливок и винограда в мире, подсчитало РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Где и почему протестуют?В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах. Бурное недовольство местных аграриев вызвало правительство, объявившее о планах сократить выбросы азота, в первую очередь за счет сельского хозяйства. Последние годы в стране периодически вспыхивали протесты, в том числе и в этом году. Затем, весной 2023 года, на улицы вышли польские фермеры, недовольные большим импортом дешевой агропродукции с Украины. В дальнейшем вопрос дешевого импорта стал одним из краеугольных камней во многих странах, включая Румынию и Литву. По последним данным Евростата, месячный импорт украинской агропродукции постоянно рос с июля, достигнув в ноябре 3 миллионов тонн. При этом за одиннадцать месяцев прошлого года объем поставок вырос на 20% - до 27 миллионов тонн, а их стоимость, наоборот, уменьшилась на 6% - до 10,7 миллиарда евро. Массовый характер недовольство стало приобретать к концу прошлого года: повышение стоимости топлива и удобрений, а также обвал цен на фермерскую продукцию стали причинами протестов во Франции, а затем и в Германии, Греции и Италии. Действительно, реальная стоимость агропродукции в ЕС снижалась два квартала подряд: по итогам третьего квартала 2023 года падение составило 13,3%, а кварталом ранее - 4,2%. Однако самой распространенной причиной для протестов является зарегулированность сельскохозяйственной отрасли. "Зеленая" повестка, недостаточное финансирование со стороны бюджета, планы по сокращению субсидий на топливо объединили фермеров из вышеупомянутых стран, а также Португалии, Бельгии, Болгарии и Испании. Участники из последних двух стран присоединились к протестам на этой неделе. Что производят эти страны?Страны, в которых разразились фермерские протесты, произвели по итогам 2022 года почти половину всей еды в Европе. Крупнейшим производителем продовольствия в Европе среди этих государств является Франция с долей в 11%, далее идут Германия (9,8%), Польша (6,6%), Испания (5,4%) и Италия (4,9%). Зерно составляет основу сельского хозяйства в регионе: в странах с протестующими фермерами его было собрано 205 миллионов тонн - это 40% всего зерна в регионе и 7% в мире. Сюда входит 46% всей ржи в мире, четверть ячменя, 13% пшеницы и 4% кукурузы. А главными производителями зерновых являются Франция, Германия и Польша - совокупно на них приходится четверть собранного в 2022 году зерна в Европе. Кроме того, на протестующие страны приходится 35 миллионов тонн мяса, что составляет около 56% производства в Европе и 10% - в мире. Основные объемы приходятся на свинину (18 миллионов тонн) и курятину (9 миллионов тонн), при этом самая значительная доля "присутствия" в мировом производстве у местной индейки - сразу 36%. Производство сосредоточено в Испании и Германии, которые занимают чуть меньше трети в регионе по этому показателю. Фермеры в вышеуказанных государствах выращивают 87% винограда и 68% оливок в регионе, что соответствует трети мирового выпуска. Больше всего винограда выращивают в Италии, Испании и Франции, а оливок - Испании и Греции. Кроме того, в 12 государствах получают треть всей сахарной свеклы в мире, необходимую для производства сахара, а также 21% киви, 15% вишни, 12% персиков и 8% апельсинов.

https://ria.ru/20240207/fermery-1925922966.html

https://ria.ru/20240206/italiya-1925775453.html

https://ria.ru/20240205/fermery-1925559793.html

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