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ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России - РИА Новости, 08.02.2024
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19:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/promsvyazbank-1926250278.html
ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России
ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России - РИА Новости, 08.02.2024
ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) значительно расширил сеть банкоматов, установленных в новых субъектах России: количество устройств самообслуживания превысило две... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:05
2024-02-08T19:05
экономика
технологии
луганская народная республика
херсонская область
россия
промсвязьбанк
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) значительно расширил сеть банкоматов, установленных в новых субъектах России: количество устройств самообслуживания превысило две тысячи; таким образом, с начала 2023 года банкоматная сеть ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях увеличилась в семь раз, сообщает пресс-служба банка. Более 250 банкоматов установлены в местах с круглосуточным доступом. Кроме того, устройства самообслуживания расположены в офисах ПСБ, на предприятиях, в торговых центрах, госучреждениях, гостиницах и в других общественных локациях с высокой проходимостью, говорится в сообщении. Банкоматная сеть охватила 198 населенных пунктов новых регионов. В ДНР установлено более 930 банкоматов ПСБ, из них свыше 140 работает круглосуточно. В ЛНР действует почти 700 устройств, 115 из которых – также в режиме 24 на 7. Жителям Запорожской области доступно около 270 банкоматов, более половины из них – в общественных местах вне офисов ПСБ. В Херсонской области расположено 110 устройств, большая часть которых – в общественных локациях, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что держатели карт ПСБ могут самостоятельно подключать через банкоматы систему дистанционного банковского обслуживания, пополнять счета и снимать наличные, переводить средства между своими счетами в ПСБ, а также с карты ПСБ на карты других российских банков, получать информацию и мини-выписки по последним совершенным операциям по карте, изменять ПИН-коды, подключать услугу "СМС-информирование".
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экономика, технологии, луганская народная республика, херсонская область , россия, промсвязьбанк
Экономика, Технологии, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Промсвязьбанк

ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Логотип Промсвязьбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) значительно расширил сеть банкоматов, установленных в новых субъектах России: количество устройств самообслуживания превысило две тысячи; таким образом, с начала 2023 года банкоматная сеть ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях увеличилась в семь раз, сообщает пресс-служба банка.
Более 250 банкоматов установлены в местах с круглосуточным доступом. Кроме того, устройства самообслуживания расположены в офисах ПСБ, на предприятиях, в торговых центрах, госучреждениях, гостиницах и в других общественных локациях с высокой проходимостью, говорится в сообщении.
Банкоматная сеть охватила 198 населенных пунктов новых регионов. В ДНР установлено более 930 банкоматов ПСБ, из них свыше 140 работает круглосуточно. В ЛНР действует почти 700 устройств, 115 из которых – также в режиме 24 на 7. Жителям Запорожской области доступно около 270 банкоматов, более половины из них – в общественных местах вне офисов ПСБ. В Херсонской области расположено 110 устройств, большая часть которых – в общественных локациях, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что держатели карт ПСБ могут самостоятельно подключать через банкоматы систему дистанционного банковского обслуживания, пополнять счета и снимать наличные, переводить средства между своими счетами в ПСБ, а также с карты ПСБ на карты других российских банков, получать информацию и мини-выписки по последним совершенным операциям по карте, изменять ПИН-коды, подключать услугу "СМС-информирование".
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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ЭкономикаТехнологииЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияПромсвязьбанк
 
 
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