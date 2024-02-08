https://ria.ru/20240208/promsvyazbank-1926250278.html

ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России

ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России - РИА Новости, 08.02.2024

ПСБ расширил до 2 тысяч устройств банкоматную сеть в новых регионах России

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) значительно расширил сеть банкоматов, установленных в новых субъектах России: количество устройств самообслуживания превысило две... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:05

2024-02-08T19:05

2024-02-08T19:05

экономика

технологии

луганская народная республика

херсонская область

россия

промсвязьбанк

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) значительно расширил сеть банкоматов, установленных в новых субъектах России: количество устройств самообслуживания превысило две тысячи; таким образом, с начала 2023 года банкоматная сеть ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях увеличилась в семь раз, сообщает пресс-служба банка. Более 250 банкоматов установлены в местах с круглосуточным доступом. Кроме того, устройства самообслуживания расположены в офисах ПСБ, на предприятиях, в торговых центрах, госучреждениях, гостиницах и в других общественных локациях с высокой проходимостью, говорится в сообщении. Банкоматная сеть охватила 198 населенных пунктов новых регионов. В ДНР установлено более 930 банкоматов ПСБ, из них свыше 140 работает круглосуточно. В ЛНР действует почти 700 устройств, 115 из которых – также в режиме 24 на 7. Жителям Запорожской области доступно около 270 банкоматов, более половины из них – в общественных местах вне офисов ПСБ. В Херсонской области расположено 110 устройств, большая часть которых – в общественных локациях, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что держатели карт ПСБ могут самостоятельно подключать через банкоматы систему дистанционного банковского обслуживания, пополнять счета и снимать наличные, переводить средства между своими счетами в ПСБ, а также с карты ПСБ на карты других российских банков, получать информацию и мини-выписки по последним совершенным операциям по карте, изменять ПИН-коды, подключать услугу "СМС-информирование".

https://ria.ru/20240202/psb-1925015651.html

луганская народная республика

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, луганская народная республика, херсонская область , россия, промсвязьбанк