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Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США - РИА Новости, 08.02.2024
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20:54 08.02.2024 (обновлено: 21:13 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/proekt-1926265223.html
Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США
Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США - РИА Новости, 08.02.2024
Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США
Американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:54
2024-02-08T21:13
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы.Уточняется, что инициатива, предполагающая выделение средств объемом 95 миллиардов долларов, набрала необходимые 60 голосов. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для принятия в сенате. Если по его итогам документ одобрят, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств для помощи Украине и Израилю без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство сената выразило надежду на то, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.Сенат США в понедельник, 5 февраля, предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Киеву.Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.Документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственную инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
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в мире, сша, израиль, украина, россия, нато, сергей лавров
В мире, США, Израиль, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Сергей Лавров
Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США

Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю без денег на охрану границ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержали законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы.
Уточняется, что инициатива, предполагающая выделение средств объемом 95 миллиардов долларов, набрала необходимые 60 голосов. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для принятия в сенате. Если по его итогам документ одобрят, то он поступит на рассмотрение в палату представителей.
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В среду американские сенаторы получили на рассмотрение законопроект о выделении средств для помощи Украине и Израилю без ассигнований на усиление охраны южных рубежей США. Демократическое руководство сената выразило надежду на то, что в таком виде хотя бы часть президентского запроса получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.
Сенат США в понедельник, 5 февраля, предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Киеву.
Законопроект предусматривал выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израиля. При этом охрану границы предлагали профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить Киеву.
Документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственную инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия.
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