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В Роснедра оценили эффективность проекта "Геология. Возрождение легенды" - РИА Новости, 08.02.2024
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15:53 08.02.2024 (обновлено: 20:11 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/proekt-1926199102.html
В Роснедра оценили эффективность проекта "Геология. Возрождение легенды"
В Роснедра оценили эффективность проекта "Геология. Возрождение легенды" - РИА Новости, 08.02.2024
В Роснедра оценили эффективность проекта "Геология. Возрождение легенды"
Общая бюджетная эффективность федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" составляет почти 900 миллионов рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:53
2024-02-08T20:11
выставка-форум "россия"
россия
экономика
росгеология
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Общая бюджетная эффективность федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" составляет почти 900 миллионов рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров во время выступления на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" был разработан Минприроды России в 2021 году. Его цель – расширение минерально-сырьевой базы в стране и увеличение геологической изученности перспективных участков. Пока проект реализуется для высоколиквидных видов сырья, таких как нефть, газ, золото, серебро, марганец, титан и другие. "Общая бюджетная эффективность по всем проектам составляет почти 900 миллионов рублей. Это то, что даст разработка месторождений в среднесрочной перспективе", – сказал Петров во время экспертной панели "Геология. Возрождение легенды". "Все геологоразведочные объекты, которые реализуются, должны заканчиваться аукционами. Поэтому в конце года будем все наши объекты выставлять на аукцион", – добавил Петров. Таких объектов 23, из которых 15 – на твёрдые полезные ископаемые, восемь – на углеводородное сырье. "По ряду направлений видим огромный интерес со стороны компаний", – заключил он. "Интересными" аукционами Петров назвал объекты как с твёрдыми ископаемыми, так и с углеводородным сырьём. Запасы на некоторых из объектов относятся к категориям В1 и В2. "Со стороны компаний-недропользователей это очень востребовано, наша ресурсная база в основном представлена категориями с низкими запасами, в основном В3", – уточнил он. Пока количество участков, которые будут выставлены на торги, неизвестно: Роснедра определят количество после экономической оценки, некоторые из них будут поделены. Участки, по которым будут проводиться аукционы, расположены, в частности, на Дальнем Востоке и в Западной Сибири, уточнил также Петров. Первый этап федерального проекта заканчивается в этом году. Глава Роснедр в интервью РИА Новости в прошлом году сообщал, что ведомство готовит второй этап, который начнется с 2025 года. По его словам, все объекты геологоразведки будут сфокусированы на дефицитной группе полезных ископаемых, которые сегодня не полностью удовлетворяют промышленность.
https://ria.ru/20231223/proekt-1917607406.html
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россия, экономика, росгеология, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Экономика, Росгеология, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Выставка-форум "Россия"
В Роснедра оценили эффективность проекта "Геология. Возрождение легенды"

Эффективность проекта "Геология. Возрождение легенды" оценили в 900 млн рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Общая бюджетная эффективность федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" составляет почти 900 миллионов рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров во время выступления на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" был разработан Минприроды России в 2021 году. Его цель – расширение минерально-сырьевой базы в стране и увеличение геологической изученности перспективных участков. Пока проект реализуется для высоколиквидных видов сырья, таких как нефть, газ, золото, серебро, марганец, титан и другие.
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"Общая бюджетная эффективность по всем проектам составляет почти 900 миллионов рублей. Это то, что даст разработка месторождений в среднесрочной перспективе", – сказал Петров во время экспертной панели "Геология. Возрождение легенды".
«
"Все геологоразведочные объекты, которые реализуются, должны заканчиваться аукционами. Поэтому в конце года будем все наши объекты выставлять на аукцион", – добавил Петров. Таких объектов 23, из которых 15 – на твёрдые полезные ископаемые, восемь – на углеводородное сырье. "По ряду направлений видим огромный интерес со стороны компаний", – заключил он.
"Интересными" аукционами Петров назвал объекты как с твёрдыми ископаемыми, так и с углеводородным сырьём. Запасы на некоторых из объектов относятся к категориям В1 и В2. "Со стороны компаний-недропользователей это очень востребовано, наша ресурсная база в основном представлена категориями с низкими запасами, в основном В3", – уточнил он. Пока количество участков, которые будут выставлены на торги, неизвестно: Роснедра определят количество после экономической оценки, некоторые из них будут поделены.
Участки, по которым будут проводиться аукционы, расположены, в частности, на Дальнем Востоке и в Западной Сибири, уточнил также Петров. Первый этап федерального проекта заканчивается в этом году. Глава Роснедр в интервью РИА Новости в прошлом году сообщал, что ведомство готовит второй этап, который начнется с 2025 года. По его словам, все объекты геологоразведки будут сфокусированы на дефицитной группе полезных ископаемых, которые сегодня не полностью удовлетворяют промышленность.
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Выставка-форум "Россия"РоссияЭкономикаРосгеологияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Выставка-форум "Россия"
 
 
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