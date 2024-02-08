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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников - РИА Новости, 08.02.2024
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20:58 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/prestupnik-1926265773.html
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников - РИА Новости, 08.02.2024
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Сотрудники Национальной полиции Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, занимающихся торговлей людьми, говорится в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:58
2024-02-08T20:58
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МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, занимающихся торговлей людьми, говорится в распространённом в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Агенты Национальной полиции… задержали в городе Дельтебре (Таррагона) одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого власти Румынии разыскивают как исполнителя преступлений, связанных с торговлей людьми, торговлей несовершеннолетними и двумя преступлениями против личности", - говорится в заявлении. Отмечается, что Румыния выдала европейский ордер на арест мужчины, который с 2009 года был включен в список наиболее разыскиваемых преступников Европы. В течение 15 лет беглец скрывался в Дельтебре, на северо-востоке Испании, где жил под чужим именем и работал консультантом по недвижимости. В записке добавляется, что преступник был передан румынским властям, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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в мире, европа, испания, румыния
В мире, Европа, Испания, Румыния
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников

В Испании задержали самого разыскиваемого преступника, торговавшего людьми

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники Национальной полиции Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, занимающихся торговлей людьми, говорится в распространённом в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Агенты Национальной полиции… задержали в городе Дельтебре (Таррагона) одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого власти Румынии разыскивают как исполнителя преступлений, связанных с торговлей людьми, торговлей несовершеннолетними и двумя преступлениями против личности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Румыния выдала европейский ордер на арест мужчины, который с 2009 года был включен в список наиболее разыскиваемых преступников Европы. В течение 15 лет беглец скрывался в Дельтебре, на северо-востоке Испании, где жил под чужим именем и работал консультантом по недвижимости.
В записке добавляется, что преступник был передан румынским властям, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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