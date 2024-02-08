https://ria.ru/20240208/premiya-1926264037.html

Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей

Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей - РИА Новости, 08.02.2024

Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей

Президент России Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей Георгию Гогаеву. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:43

2024-02-08T20:43

2024-02-08T20:54

россия

владимир путин

российская академия наук

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей Георгию Гогаеву. Президент в четверг принял участие в торжественном мероприятии в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук, и вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Одним из лауреатов этой премии стал ведущий конструктор по изделию опытно-конструкторского бюро имени Люльки Георгий Гогаев. Премия присуждена ему "за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны". Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки — филиал ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения — ведущее отечественное конструкторское бюро по разработке двигателей для боевой авиации, а также стационарных энергетических приводов для газоперекачивающих агрегатов и электростанций.

https://ria.ru/20240208/ran-1925677794.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российская академия наук, объединенная двигателестроительная корпорация