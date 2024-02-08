Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей
Путин вручил премию для молодых ученых конструктору авиадвигателей Гогаеву
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей Георгию Гогаеву.
Президент в четверг принял участие в торжественном мероприятии в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук, и вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.
Одним из лауреатов этой премии стал ведущий конструктор по изделию опытно-конструкторского бюро имени Люльки Георгий Гогаев. Премия присуждена ему "за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны".
Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки — филиал ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения — ведущее отечественное конструкторское бюро по разработке двигателей для боевой авиации, а также стационарных энергетических приводов для газоперекачивающих агрегатов и электростанций.