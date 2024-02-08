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Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей - РИА Новости, 08.02.2024
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20:43 08.02.2024 (обновлено: 20:54 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/premiya-1926264037.html
Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей
Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей - РИА Новости, 08.02.2024
Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей
Президент России Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей Георгию Гогаеву. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:43
2024-02-08T20:54
россия
владимир путин
российская академия наук
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей Георгию Гогаеву. Президент в четверг принял участие в торжественном мероприятии в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук, и вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Одним из лауреатов этой премии стал ведущий конструктор по изделию опытно-конструкторского бюро имени Люльки Георгий Гогаев. Премия присуждена ему "за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны". Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки — филиал ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения — ведущее отечественное конструкторское бюро по разработке двигателей для боевой авиации, а также стационарных энергетических приводов для газоперекачивающих агрегатов и электростанций.
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россия, владимир путин, российская академия наук, объединенная двигателестроительная корпорация
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Объединенная двигателестроительная корпорация
Путин вручил премию для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей

Путин вручил премию для молодых ученых конструктору авиадвигателей Гогаеву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых ведущему конструктору авиадвигателей Георгию Гогаеву.
Президент в четверг принял участие в торжественном мероприятии в Кремле, посвященном 300-летию Российской академии наук, и вручил госнаграды и премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.
Одним из лауреатов этой премии стал ведущий конструктор по изделию опытно-конструкторского бюро имени Люльки Георгий Гогаев. Премия присуждена ему "за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны".
Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки — филиал ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения — ведущее отечественное конструкторское бюро по разработке двигателей для боевой авиации, а также стационарных энергетических приводов для газоперекачивающих агрегатов и электростанций.
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Российская академия наук
Вчера, 02:32
 
РоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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