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МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом - РИА Новости, 08.02.2024
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17:04 08.02.2024 (обновлено: 17:11 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/potoki-1926222187.html
МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом
МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом - РИА Новости, 08.02.2024
МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом
Серьезного расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока" до сих пор проведено не было и это неприемлемо, Будапешт призывает национальные и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:04
2024-02-08T17:11
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Серьезного расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока" до сих пор проведено не было и это неприемлемо, Будапешт призывает национальные и международные власти отнестись к вопросу серьезно, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Швеции остановить расследование.Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия."Прошли сотни дней, а серьезного расследования до сих пор не было. Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо", - сказал Сийярто."Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе. Нападение на наши безопасные поставки энергии, что является стратегическим вопросом и вопросом европейской безопасности", - добавил он.По его словам, то, что никакого расследования не было проведено - очень безответственно и, с точки зрения Будапешта, "действительно неприемлемо"."Поэтому мы призываем власти, будь то национальные или международные, отнестись к этому серьезно", - подчеркнул он.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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в мире, венгрия, будапешт, швеция
В мире, Венгрия, Будапешт, Швеция
МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом

Сийярто назвал отсутствие расследования по "Северным потокам" неприемлемым

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Серьезного расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока" до сих пор проведено не было и это неприемлемо, Будапешт призывает национальные и международные власти отнестись к вопросу серьезно, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Швеции остановить расследование.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
"Прошли сотни дней, а серьезного расследования до сих пор не было. Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо", - сказал Сийярто.
«
"Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе. Нападение на наши безопасные поставки энергии, что является стратегическим вопросом и вопросом европейской безопасности", - добавил он.
По его словам, то, что никакого расследования не было проведено - очень безответственно и, с точки зрения Будапешта, "действительно неприемлемо".
"Поэтому мы призываем власти, будь то национальные или международные, отнестись к этому серьезно", - подчеркнул он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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