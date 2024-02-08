https://ria.ru/20240208/potoki-1926222187.html

МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом

МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом - РИА Новости, 08.02.2024

МИД Венгрии назвал подрыв "Северных потоков" терактом

Серьезного расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока" до сих пор проведено не было и это неприемлемо, Будапешт призывает национальные и... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:04

2024-02-08T17:04

2024-02-08T17:11

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Серьезного расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока" до сих пор проведено не было и это неприемлемо, Будапешт призывает национальные и международные власти отнестись к вопросу серьезно, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Швеции остановить расследование.Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия."Прошли сотни дней, а серьезного расследования до сих пор не было. Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо", - сказал Сийярто."Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе. Нападение на наши безопасные поставки энергии, что является стратегическим вопросом и вопросом европейской безопасности", - добавил он.По его словам, то, что никакого расследования не было проведено - очень безответственно и, с точки зрения Будапешта, "действительно неприемлемо"."Поэтому мы призываем власти, будь то национальные или международные, отнестись к этому серьезно", - подчеркнул он.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240207/potoki-1925991293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, будапешт, швеция