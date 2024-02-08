https://ria.ru/20240208/potoki-1926164393.html

Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках"

Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2024

Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках"

Прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" вполне ожидаемо, ведь его целью изначально... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:04

2024-02-08T14:04

2024-02-08T14:04

в мире

россия

юрий коков

совет безопасности рф

швеция

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" вполне ожидаемо, ведь его целью изначально было скрыть реальные обстоятельства и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. "Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции", - сказал Коков. "На самом деле, они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре, и своими примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника. В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится. Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии", - подчеркнул замсекретаря СБ. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.

https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юрий коков, совет безопасности рф, швеция, северный поток, авария на "северных потоках"