https://ria.ru/20240208/potoki-1926164393.html
Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках"
Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2024
Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках"
Прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" вполне ожидаемо, ведь его целью изначально... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:04
2024-02-08T14:04
2024-02-08T14:04
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россия
юрий коков
совет безопасности рф
швеция
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" вполне ожидаемо, ведь его целью изначально было скрыть реальные обстоятельства и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. "Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции", - сказал Коков. "На самом деле, они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре, и своими примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника. В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится. Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии", - подчеркнул замсекретаря СБ. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юрий коков, совет безопасности рф, швеция, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Юрий Коков, Совет Безопасности РФ, Швеция, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Совбез обвинил Швецию в сокрытии заказчиков взрывов на "Северных потоках"
Совбез РФ: Швеция скрывает истинных заказчиков теракта на "Северных потоках"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прекращение прокуратурой Швеции предварительного расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" вполне ожидаемо, ведь его целью изначально было скрыть реальные обстоятельства и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции", - сказал Коков.
Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"
"На самом деле, они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре, и своими примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника. В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится. Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии", - подчеркнул замсекретаря СБ.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия
.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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