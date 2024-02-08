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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 155 украинских военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:49
2024-02-08T13:49
2024-02-08T13:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
угледар
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 155 украинских военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка ДНР."Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://radiosputnik.ru/20240208/lisichansk-1926133821.html
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вооруженные силы украины, россия, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении потеряли более 150 военных