https://ria.ru/20240208/poteri-1926158692.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 155 украинских военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:49

2024-02-08T13:49

2024-02-08T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 155 украинских военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка ДНР."Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://radiosputnik.ru/20240208/lisichansk-1926133821.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, угледар, донецкая народная республика