https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html

Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине

Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.02.2024

Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине

США в ходе последних дипломатических контактов с РФ подтвердили, что не готовы учитывать ее озабоченности и намерены "бросить все силы и средства" на поставку... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:22

2024-02-08T21:22

2024-02-08T21:22

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США в ходе последних дипломатических контактов с РФ подтвердили, что не готовы учитывать ее озабоченности и намерены "бросить все силы и средства" на поставку новых вооружений Киеву, заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Эта беседа показало принципиальное расхождение в подходах к международной политике и обстановке между США и Россией. Наши озабоченности учитывать не готовы. Нам было подтверждено, что США будут использовать все силы и средства, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан", – сказал Антонов. Как отметил высокопоставленный российский дипломат, в подобных условиях России "необходимо добиваться простой, ясной, четкой и энергичной победы на поле боя в ходе СВО".

https://ria.ru/20240208/oruzhie-1926267309.html

россия

сша

киев

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россия, сша, киев, анатолий антонов