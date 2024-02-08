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Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине - РИА Новости, 08.02.2024
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине
США в ходе последних дипломатических контактов с РФ подтвердили, что не готовы учитывать ее озабоченности и намерены "бросить все силы и средства" на поставку... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:22
2024-02-08T21:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США в ходе последних дипломатических контактов с РФ подтвердили, что не готовы учитывать ее озабоченности и намерены "бросить все силы и средства" на поставку новых вооружений Киеву, заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Эта беседа показало принципиальное расхождение в подходах к международной политике и обстановке между США и Россией. Наши озабоченности учитывать не готовы. Нам было подтверждено, что США будут использовать все силы и средства, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан", – сказал Антонов. Как отметил высокопоставленный российский дипломат, в подобных условиях России "необходимо добиваться простой, ясной, четкой и энергичной победы на поле боя в ходе СВО".
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россия, сша, киев, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Анатолий Антонов
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине

Антонов: США подтвердили РФ, что бросят все средства на поставки оружия Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США в ходе последних дипломатических контактов с РФ подтвердили, что не готовы учитывать ее озабоченности и намерены "бросить все силы и средства" на поставку новых вооружений Киеву, заявил в четверг журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Эта беседа показало принципиальное расхождение в подходах к международной политике и обстановке между США и Россией. Наши озабоченности учитывать не готовы. Нам было подтверждено, что США будут использовать все силы и средства, чтобы продолжать поставки западного оружия с тем, чтобы убивать российских солдат и мирных граждан", – сказал Антонов.
Как отметил высокопоставленный российский дипломат, в подобных условиях России "необходимо добиваться простой, ясной, четкой и энергичной победы на поле боя в ходе СВО".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских, заявил посол
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевАнатолий Антонов
 
 
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