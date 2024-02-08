России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол
Посол в Берне: России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией
© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, несмотря на замораживание Берном ряда двусторонних экономических и политических форматов, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Нам удалось сохранить каналы коммуникации с Берном. В этом смысле ситуация заметно лучше, чем с некоторыми другими западными странами", - сказал он по случаю Дня дипломата.
Гармонин добавил, что посольство поддерживает постоянный контакт с МИД Швейцарии и периодически российские дипломаты встречаются с представителями иных ведомств Швейцарии.
Дипломат также напомнил о встрече в Нью-Йорке 23 января между главой МИД России Сергеем Лавровым и его швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, где в ходе беседы российский министр дал "принципиальные оценки устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов "нейтралитета" и безоглядной поддержки Берном киевского режима".
"Вместе с тем не обошлось и без потерь: Берн осознанно заморозил работу прежних политических и экономических форматов российско-швейцарского взаимодействия. Всё это лишь отягощает и без того осложненный швейцарской стороной комплекс двусторонних отношений и не дает шансов на их качественное улучшение в обозримой перспективе", - подчеркнул посол России.
Гармонин заявил, что посольство продолжит выстраивать работу с Берном "в сугубо прагматичном ключе", исходя из российских национальных интересов, с учётом антироссийских шагов Швейцарии и "без скидок на декларативные заявления о "швейцарском нейтралитете"".
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.