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России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
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22:06 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/posol-1926270203.html
России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол
России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол
России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, несмотря на замораживание Берном ряда двусторонних экономических и политических форматов, заявил РИА РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:06
2024-02-08T22:06
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
сергей лавров
геннадий гатилов
credit suisse
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, несмотря на замораживание Берном ряда двусторонних экономических и политических форматов, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Нам удалось сохранить каналы коммуникации с Берном. В этом смысле ситуация заметно лучше, чем с некоторыми другими западными странами", - сказал он по случаю Дня дипломата. Гармонин добавил, что посольство поддерживает постоянный контакт с МИД Швейцарии и периодически российские дипломаты встречаются с представителями иных ведомств Швейцарии. Дипломат также напомнил о встрече в Нью-Йорке 23 января между главой МИД России Сергеем Лавровым и его швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, где в ходе беседы российский министр дал "принципиальные оценки устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов "нейтралитета" и безоглядной поддержки Берном киевского режима". "Вместе с тем не обошлось и без потерь: Берн осознанно заморозил работу прежних политических и экономических форматов российско-швейцарского взаимодействия. Всё это лишь отягощает и без того осложненный швейцарской стороной комплекс двусторонних отношений и не дает шансов на их качественное улучшение в обозримой перспективе", - подчеркнул посол России. Гармонин заявил, что посольство продолжит выстраивать работу с Берном "в сугубо прагматичном ключе", исходя из российских национальных интересов, с учётом антироссийских шагов Швейцарии и "без скидок на декларативные заявления о "швейцарском нейтралитете"". Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240208/diplomatiya-1926252071.html
https://ria.ru/20240208/peregovory-1926124584.html
https://ria.ru/20240205/shveytsariya-1925519902.html
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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), сергей лавров, геннадий гатилов, credit suisse , евросоюз, нато, сергей гармонин
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Сергей Лавров, Геннадий Гатилов, Credit Suisse , Евросоюз, НАТО, Сергей Гармонин
России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол

Посол в Берне: России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, несмотря на замораживание Берном ряда двусторонних экономических и политических форматов, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Нам удалось сохранить каналы коммуникации с Берном. В этом смысле ситуация заметно лучше, чем с некоторыми другими западными странами", - сказал он по случаю Дня дипломата.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Западная дипломатия больше не способна к диалогу, заявил посол в Швейцарии
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Гармонин добавил, что посольство поддерживает постоянный контакт с МИД Швейцарии и периодически российские дипломаты встречаются с представителями иных ведомств Швейцарии.
Дипломат также напомнил о встрече в Нью-Йорке 23 января между главой МИД России Сергеем Лавровым и его швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, где в ходе беседы российский министр дал "принципиальные оценки устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов "нейтралитета" и безоглядной поддержки Берном киевского режима".
"Вместе с тем не обошлось и без потерь: Берн осознанно заморозил работу прежних политических и экономических форматов российско-швейцарского взаимодействия. Всё это лишь отягощает и без того осложненный швейцарской стороной комплекс двусторонних отношений и не дает шансов на их качественное улучшение в обозримой перспективе", - подчеркнул посол России.
Гармонин заявил, что посольство продолжит выстраивать работу с Берном "в сугубо прагматичном ключе", исходя из российских национальных интересов, с учётом антироссийских шагов Швейцарии и "без скидок на декларативные заявления о "швейцарском нейтралитете"".
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Швейцария вряд ли сможет помочь в переговорах по Украине, заявил Гатилов
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Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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