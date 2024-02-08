https://ria.ru/20240208/posol-1926091468.html
Посол России в Финляндии рассказал о сложностях в работе
Посол России в Финляндии рассказал о сложностях в работе - РИА Новости, 08.02.2024
Посол России в Финляндии рассказал о сложностях в работе
Отношение финских властей к России повлияло на характере работы посольства РФ в Хельсинки и условиях пребывания сотрудников, которые продолжают выполнять свои... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:22
2024-02-08T10:22
2024-02-08T10:22
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павел кузнецов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отношение финских властей к России повлияло на характере работы посольства РФ в Хельсинки и условиях пребывания сотрудников, которые продолжают выполнять свои дипломатические обязанности "как в осажденной крепости", заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Линия финских властей на разрыв всех связей с нашей страной, на запрет контактов с официальными представителями российской государственной власти радикально сказалась на характере нашей работы и условиях пребывания здесь сотрудников посольства. Наибольшие сложности лежат в психологической плоскости. Зачастую чувствуешь себя, как в осажденной крепости", - сказал он. Поощряемая финскими властями и подогреваемая так называемой независимой прессой атмосфера русофобии влияет и на повседневную жизнь посольства и его коллектива, уточнил глава дипмиссии. "Например, целый ряд местных компаний, которые на протяжении многих лет предоставляли посольству хозяйственные услуги (вывоз мусора, обслуживание автомобилей и лифтов, подстрижка деревьев и так далее) отказались от дальнейшего сотрудничества с нами. И совсем вопиющий случай, когда одна из старейших клиник Хельсинки отказалась оказывать медицинскую помощь (что делала многие годы) работникам посольства", - добавил Кузнецов. Сотрудники посольства продолжают сталкиваться с проявлениями русофобии на бытовом уровне. Поступают угрозы, конверты "с белым порошком", попытки спровоцировать оскорбительными жестами и выражениями, уточнил он. "Но у нас люди выдержанные и на провокации не поддаются", - отметил посол. У посольства сохраняются на рабочем уровне конструктивные контакты с МИД Финляндии, которое оказывает посильное содействие в урегулировании возникающих проблем с практическим функционированием посольства, а также с полицией, которая на должном уровне обеспечивает безопасность диппредставительства и его сотрудников, отметил Кузнецов.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926076300.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии рассказал о сложностях в работе
Посол в Финляндии рассказал, что чувствует себя, как в осажденной крепости
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отношение финских властей к России повлияло на характере работы посольства РФ в Хельсинки и условиях пребывания сотрудников, которые продолжают выполнять свои дипломатические обязанности "как в осажденной крепости", заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Линия финских властей на разрыв всех связей с нашей страной, на запрет контактов с официальными представителями российской государственной власти радикально сказалась на характере нашей работы и условиях пребывания здесь сотрудников посольства. Наибольшие сложности лежат в психологической плоскости. Зачастую чувствуешь себя, как в осажденной крепости", - сказал он.
Поощряемая финскими властями и подогреваемая так называемой независимой прессой атмосфера русофобии влияет и на повседневную жизнь посольства и его коллектива, уточнил глава дипмиссии.
"Например, целый ряд местных компаний, которые на протяжении многих лет предоставляли посольству хозяйственные услуги (вывоз мусора, обслуживание автомобилей и лифтов, подстрижка деревьев и так далее) отказались от дальнейшего сотрудничества с нами. И совсем вопиющий случай, когда одна из старейших клиник Хельсинки отказалась оказывать медицинскую помощь (что делала многие годы) работникам посольства", - добавил Кузнецов.
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Сотрудники посольства продолжают сталкиваться с проявлениями русофобии на бытовом уровне. Поступают угрозы, конверты "с белым порошком", попытки спровоцировать оскорбительными жестами и выражениями, уточнил он.
"Но у нас люди выдержанные и на провокации не поддаются", - отметил посол.
У посольства сохраняются на рабочем уровне конструктивные контакты с МИД Финляндии
, которое оказывает посильное содействие в урегулировании возникающих проблем с практическим функционированием посольства, а также с полицией, которая на должном уровне обеспечивает безопасность диппредставительства и его сотрудников, отметил Кузнецов.
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