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Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля - РИА Новости, 08.02.2024

Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:03

2024-02-08T06:03

2024-02-08T08:32

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе.Собеседник агентства рассказал, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом он допустил, что дата может поменяться в последний момент. Еще один источник РИА Новости сообщил, что "послание стоит (у другого губернатора. — Прим. ред.) в графике на 28 февраля". Он подчеркнул, что эта дата пока еще под вопросом.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта. По его словам, в Кремле идет подготовка к этому событию, обычно она занимает несколько месяцев.Глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с "большой динамикой событий".

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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию