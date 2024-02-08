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Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:03
2024-02-08T06:03
2024-02-08T08:32
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послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе.Собеседник агентства рассказал, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом он допустил, что дата может поменяться в последний момент. Еще один источник РИА Новости сообщил, что "послание стоит (у другого губернатора. — Прим. ред.) в графике на 28 февраля". Он подчеркнул, что эта дата пока еще под вопросом.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта. По его словам, в Кремле идет подготовка к этому событию, обычно она занимает несколько месяцев.Глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с "большой динамикой событий".
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили РИА Новости источники в губернаторском корпусе.
Собеседник агентства рассказал, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом он допустил, что дата может поменяться в последний момент. Еще один источник РИА Новости сообщил, что "послание стоит (у другого губернатора. — Прим. ред.) в графике на 28 февраля". Он подчеркнул, что эта дата пока еще под вопросом.
Глава общества "Знание" надеется на выступление Путина перед школьниками
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не исключил, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта. По его словам, в Кремле идет подготовка к этому событию, обычно она занимает несколько месяцев.
Глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022-м президент перед законодателями не выступал. Как он сам пояснил, это было связано с "большой динамикой событий".
В соответствии с конституцией, президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат Федерального собрания. Кроме того, по традиции в Кремль приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного совета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты.
Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным