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Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 08.02.2024
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11:12 08.02.2024 (обновлено: 11:13 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pomosch-1926105130.html
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 08.02.2024
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР
Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:12
2024-02-08T11:13
надежные люди
россия
донецкая народная республика
владимир стеклов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к бойцам специальной военной операции в Донецкую Народную Республику 10 февраля, сообщил РИА Новости Банковский. "Десятого февраля актер и режиссер спектакля "Анна Каренина" директор театра МСХТ Руслан Банковский и художественный руководитель МСХТ, народный артист России Владимир Стеклов отправятся с гуманитарной помощью к бойцам в ДНР", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщил агентству, что коллектив театра вылетит после гастролей из Шанхая в Москву 9 февраля.
https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html
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россия, донецкая народная республика, владимир стеклов
Надежные люди, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Стеклов
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР

Актер Стеклов и директор МСХТ Банковский отвезут гумпомощь бойцам в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к бойцам специальной военной операции в Донецкую Народную Республику 10 февраля, сообщил РИА Новости Банковский.
"Десятого февраля актер и режиссер спектакля "Анна Каренина" директор театра МСХТ Руслан Банковский и художественный руководитель МСХТ, народный артист России Владимир Стеклов отправятся с гуманитарной помощью к бойцам в ДНР", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил агентству, что коллектив театра вылетит после гастролей из Шанхая в Москву 9 февраля.
Жители Омской области передали землякам в зоне СВО автомобиль и гумпомощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Жители Омской области отправили гуманитарную помощь в зону СВО
7 февраля, 15:08
 
Надежные людиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир Стеклов
 
 
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