https://ria.ru/20240208/pomosch-1926105130.html
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 08.02.2024
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР
Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:12
2024-02-08T11:12
2024-02-08T11:13
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к бойцам специальной военной операции в Донецкую Народную Республику 10 февраля, сообщил РИА Новости Банковский. "Десятого февраля актер и режиссер спектакля "Анна Каренина" директор театра МСХТ Руслан Банковский и художественный руководитель МСХТ, народный артист России Владимир Стеклов отправятся с гуманитарной помощью к бойцам в ДНР", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщил агентству, что коллектив театра вылетит после гастролей из Шанхая в Москву 9 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, владимир стеклов
Надежные люди, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Стеклов
Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР
Актер Стеклов и директор МСХТ Банковский отвезут гумпомощь бойцам в ДНР
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к бойцам специальной военной операции в Донецкую Народную Республику 10 февраля, сообщил РИА Новости Банковский.
"Десятого февраля актер и режиссер спектакля "Анна Каренина" директор театра МСХТ Руслан Банковский и художественный руководитель МСХТ, народный артист России Владимир Стеклов отправятся с гуманитарной помощью к бойцам в ДНР", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил агентству, что коллектив театра вылетит после гастролей из Шанхая в Москву
9 февраля.
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