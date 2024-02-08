https://ria.ru/20240208/pomosch-1926105130.html

Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР

Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР - РИА Новости, 08.02.2024

Народный артист Стеклов и директор МСХТ Банковский помогут бойцам СВО в ДНР

Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:12

2024-02-08T11:12

2024-02-08T11:13

надежные люди

россия

донецкая народная республика

владимир стеклов

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Народный артист России Владимир Стеклов и директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский отправятся с гуманитарной помощью к бойцам специальной военной операции в Донецкую Народную Республику 10 февраля, сообщил РИА Новости Банковский. "Десятого февраля актер и режиссер спектакля "Анна Каренина" директор театра МСХТ Руслан Банковский и художественный руководитель МСХТ, народный артист России Владимир Стеклов отправятся с гуманитарной помощью к бойцам в ДНР", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщил агентству, что коллектив театра вылетит после гастролей из Шанхая в Москву 9 февраля.

https://ria.ru/20240207/pomosch-1925945560.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, владимир стеклов