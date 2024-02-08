https://ria.ru/20240208/polsha-1926255182.html

Министр обороны заявил, что Польша обучила 40 тысяч украинских военных

Министр обороны заявил, что Польша обучила 40 тысяч украинских военных - РИА Новости, 08.02.2024

Министр обороны заявил, что Польша обучила 40 тысяч украинских военных

Обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступая перед... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:38

2024-02-08T19:38

2024-02-08T19:38

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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступая перед депутатами сейма республики. "Военная помощь для Украины, гуманитарная помощь для Украины является повышением безопасности Польши, инвестицией в нашу безопасность, мы будем ее реализовывать также и через обучение. До сих пор были обучены 40 тысяч украинских солдат, 30% обучения реализуется в рамках международных миссий", - сказал министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр