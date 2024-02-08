https://ria.ru/20240208/polsha-1926115126.html

Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров

Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров - РИА Новости, 08.02.2024

Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров

Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров, сообщил в парламенте заместитель министра внутренних дел страны Чеслав Мрочек. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:41

2024-02-08T11:41

2024-02-08T11:41

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польша

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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров, сообщил в парламенте заместитель министра внутренних дел страны Чеслав Мрочек. "Полиция как важнейшее формирование для выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности государства и граждан, должна иметь соответствующие силы для надлежащей работы. Количество штатных должностей в полиции на 2024 год установлено на уровне 108 909. При этом занятость составляет 96 698 штатных должностей. Именно столько полицейских у нас на службе. Кроме того, 18 должностей финансируются органами местного самоуправления. По итогам 2023 года вакантны 10 411 должностей, что составило 9,72%", - заявил замглавы МВД. По его словам, в прошлом году службу в полиции покинули 9,5 тысяч полицейских, что стало рекордом. "Уровень занятости в конце 2023 года был таким же низким, как и в начале 1990-х годов, когда было создано формирование. Это, пожалуй, наиболее ярко показывает, с какими трудностями столкнулась полиция. Количество вакансий было выше только в 1990 году", - добавил Мрочек. По его мнению, причина сложившегося кризиса в том, что полицию в последние годы часто использовали в партийных целях, а также в несовершенстве системы карьерного роста. Чтобы исправить ситуацию, новое правительство Польши намерено повысить зарплаты, привлекать бывших полицейских к возвращению на службу, а также предотвратить новые увольнения. Покинуть ряды польской полиции в ближайшее время планируют 3,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

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в мире, польша