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Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров
Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров - РИА Новости, 08.02.2024
Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров
Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров, сообщил в парламенте заместитель министра внутренних дел страны Чеслав Мрочек. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:41
2024-02-08T11:41
2024-02-08T11:41
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров, сообщил в парламенте заместитель министра внутренних дел страны Чеслав Мрочек. "Полиция как важнейшее формирование для выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности государства и граждан, должна иметь соответствующие силы для надлежащей работы. Количество штатных должностей в полиции на 2024 год установлено на уровне 108 909. При этом занятость составляет 96 698 штатных должностей. Именно столько полицейских у нас на службе. Кроме того, 18 должностей финансируются органами местного самоуправления. По итогам 2023 года вакантны 10 411 должностей, что составило 9,72%", - заявил замглавы МВД. По его словам, в прошлом году службу в полиции покинули 9,5 тысяч полицейских, что стало рекордом. "Уровень занятости в конце 2023 года был таким же низким, как и в начале 1990-х годов, когда было создано формирование. Это, пожалуй, наиболее ярко показывает, с какими трудностями столкнулась полиция. Количество вакансий было выше только в 1990 году", - добавил Мрочек. По его мнению, причина сложившегося кризиса в том, что полицию в последние годы часто использовали в партийных целях, а также в несовершенстве системы карьерного роста. Чтобы исправить ситуацию, новое правительство Польши намерено повысить зарплаты, привлекать бывших полицейских к возвращению на службу, а также предотвратить новые увольнения. Покинуть ряды польской полиции в ближайшее время планируют 3,8 тысячи человек.
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в мире, польша
Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров
Замминистра: полиция Польши столкнулась с критической нехваткой кадров
ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польская полиция столкнулась с критической нехваткой кадров, сообщил в парламенте заместитель министра внутренних дел страны Чеслав Мрочек.
«
"Полиция как важнейшее формирование для выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности государства и граждан, должна иметь соответствующие силы для надлежащей работы. Количество штатных должностей в полиции на 2024 год установлено на уровне 108 909. При этом занятость составляет 96 698 штатных должностей. Именно столько полицейских у нас на службе. Кроме того, 18 должностей финансируются органами местного самоуправления. По итогам 2023 года вакантны 10 411 должностей, что составило 9,72%", - заявил замглавы МВД.
По его словам, в прошлом году службу в полиции покинули 9,5 тысяч полицейских, что стало рекордом. "Уровень занятости в конце 2023 года был таким же низким, как и в начале 1990-х годов, когда было создано формирование. Это, пожалуй, наиболее ярко показывает, с какими трудностями столкнулась полиция. Количество вакансий было выше только в 1990 году", - добавил Мрочек.
По его мнению, причина сложившегося кризиса в том, что полицию в последние годы часто использовали в партийных целях, а также в несовершенстве системы карьерного роста. Чтобы исправить ситуацию, новое правительство Польши намерено повысить зарплаты, привлекать бывших полицейских к возвращению на службу, а также предотвратить новые увольнения. Покинуть ряды польской полиции в ближайшее время планируют 3,8 тысячи человек.
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