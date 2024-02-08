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Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование" - РИА Новости, 08.02.2024
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06:46 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/podrostok-1926067769.html
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование" - РИА Новости, 08.02.2024
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"
Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:46
2024-02-08T06:46
киселевск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ведомство сообщает, что завершено расследование уголовного дела о 15-летнего местного жителя о ложном сообщении об акте терроризма. "В ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Поступившая информация была отработана в установленном порядке. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые при обследовании здания не обнаружили подозрительных предметов. Полицейские установили звонившего. Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела", – сообщает ведомство. По данным следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил с телефона одноклассника, с которым у него был конфликт. "Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы", – уточнили в главке.
https://ria.ru/20231027/minirovanie-1905733372.html
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киселевск, кемеровская область, происшествия
Киселевск, Кемеровская область, Происшествия
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"

Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за сообщение о "минировании"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ведомство сообщает, что завершено расследование уголовного дела о 15-летнего местного жителя о ложном сообщении об акте терроризма.
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"В ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Поступившая информация была отработана в установленном порядке. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые при обследовании здания не обнаружили подозрительных предметов. Полицейские установили звонившего. Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела", – сообщает ведомство.
По данным следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил с телефона одноклассника, с которым у него был конфликт.
"Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы", – уточнили в главке.
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