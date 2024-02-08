https://ria.ru/20240208/podrostok-1926067769.html

Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"

Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование" - РИА Новости, 08.02.2024

Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"

Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T06:46

2024-02-08T06:46

2024-02-08T06:46

киселевск

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ведомство сообщает, что завершено расследование уголовного дела о 15-летнего местного жителя о ложном сообщении об акте терроризма. "В ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Поступившая информация была отработана в установленном порядке. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые при обследовании здания не обнаружили подозрительных предметов. Полицейские установили звонившего. Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела", – сообщает ведомство. По данным следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил с телефона одноклассника, с которым у него был конфликт. "Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы", – уточнили в главке.

https://ria.ru/20231027/minirovanie-1905733372.html

https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html

киселевск

кемеровская область

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киселевск, кемеровская область, происшествия