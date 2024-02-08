https://ria.ru/20240208/podrostok-1926067769.html
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование" - РИА Новости, 08.02.2024
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"
Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:46
2024-02-08T06:46
2024-02-08T06:46
киселевск
кемеровская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ведомство сообщает, что завершено расследование уголовного дела о 15-летнего местного жителя о ложном сообщении об акте терроризма. "В ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Поступившая информация была отработана в установленном порядке. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые при обследовании здания не обнаружили подозрительных предметов. Полицейские установили звонившего. Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела", – сообщает ведомство. По данным следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил с телефона одноклассника, с которым у него был конфликт. "Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы", – уточнили в главке.
https://ria.ru/20231027/minirovanie-1905733372.html
https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html
киселевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киселевск, кемеровская область, происшествия
Киселевск, Кемеровская область, Происшествия
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за ложное "минирование"
Подростка из Кузбасса могут осудить на пять лет за сообщение о "минировании"
КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Подросток из города Киселевск Кемеровской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании школы, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ведомство сообщает, что завершено расследование уголовного дела о 15-летнего местного жителя о ложном сообщении об акте терроризма.
В Дагестане задержали подростка за ложные сообщения о минировании
"В ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Поступившая информация была отработана в установленном порядке. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые при обследовании здания не обнаружили подозрительных предметов. Полицейские установили звонившего. Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела", – сообщает ведомство.
По данным следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений позвонил с телефона одноклассника, с которым у него был конфликт.
"Уголовное дело направлено в Киселевский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы", – уточнили в главке.
На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров