https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html

ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно

ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно

Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:03

2024-02-08T13:03

2024-02-08T13:15

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через портал госуслуг, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Второе, по ее данным, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Также, как отметила Памфилова, нужно точечно привести к единообразию нормативную часть по поводу процедуры регистрации кандидатов.

https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926127558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, цик рф