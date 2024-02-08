https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:15
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через портал госуслуг, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Второе, по ее данным, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Также, как отметила Памфилова, нужно точечно привести к единообразию нормативную часть по поводу процедуры регистрации кандидатов.
https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926127558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах через "Госуслуги"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через портал госуслуг, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Второе, по ее данным, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Также, как отметила Памфилова, нужно точечно привести к единообразию нормативную часть по поводу процедуры регистрации кандидатов.
Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина