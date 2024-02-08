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ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:03 08.02.2024 (обновлено: 13:15 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/podpisi-1926141828.html
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:15
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через портал госуслуг, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Второе, по ее данным, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Также, как отметила Памфилова, нужно точечно привести к единообразию нормативную часть по поводу процедуры регистрации кандидатов.
https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926127558.html
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно

ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах через "Госуслуги"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ В. Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложит по итогам нынешней президентской кампании разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно через портал госуслуг, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы по итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Второе, по ее данным, ЦИК предложит уточнить в законодательстве момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Также, как отметила Памфилова, нужно точечно привести к единообразию нормативную часть по поводу процедуры регистрации кандидатов.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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