https://ria.ru/20240208/podgotovka-1926240673.html

Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах

Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах - РИА Новости, 08.02.2024

Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах

Завершилась подготовка более 250 тысяч наблюдателей на выборах президента РФ, а также более 800 электоральных экспертов, сообщил член Совета по правам человека... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:16

2024-02-08T18:16

2024-02-08T18:17

политика

россия

александр брод

николай харитонов

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Завершилась подготовка более 250 тысяч наблюдателей на выборах президента РФ, а также более 800 электоральных экспертов, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Завершилась подготовка общественных наблюдателей, это более 250 тысяч человек. Подготовлен пул электоральных экспертов – более 800 профессиональных правоведов, политологов, социологов. Все эти лидеры общественного мнения, которые формируют объективное представление об избирательной кампании", - сказал Брод в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Он отметил, что в России создана уникальная система общественного контроля наряду с видеонаблюдением, с приглашенными международными наблюдателями, экспертами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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политика, россия, александр брод, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), выборы президента рф