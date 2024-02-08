Рейтинг@Mail.ru
Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:16 08.02.2024 (обновлено: 18:17 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/podgotovka-1926240673.html
Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах
Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах - РИА Новости, 08.02.2024
Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах
Завершилась подготовка более 250 тысяч наблюдателей на выборах президента РФ, а также более 800 электоральных экспертов, сообщил член Совета по правам человека... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:16
2024-02-08T18:17
политика
россия
александр брод
николай харитонов
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924797125_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_13e532f8891440b6fd8315549c6e4401.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Завершилась подготовка более 250 тысяч наблюдателей на выборах президента РФ, а также более 800 электоральных экспертов, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Завершилась подготовка общественных наблюдателей, это более 250 тысяч человек. Подготовлен пул электоральных экспертов – более 800 профессиональных правоведов, политологов, социологов. Все эти лидеры общественного мнения, которые формируют объективное представление об избирательной кампании", - сказал Брод в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Он отметил, что в России создана уникальная система общественного контроля наряду с видеонаблюдением, с приглашенными международными наблюдателями, экспертами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240208/vmeshatelstvo-1926226697.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924797125_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40bdf5df5eabfac480c127c703c5bb00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, александр брод, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), выборы президента рф
Политика, Россия, Александр Брод, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ
Член СПЧ сообщил о завершении подготовки 250 тысяч наблюдателей на выборах

Член СПЧ: завершилась подготовка более 250 тысяч наблюдателей на выборах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Завершилась подготовка более 250 тысяч наблюдателей на выборах президента РФ, а также более 800 электоральных экспертов, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
«
"Завершилась подготовка общественных наблюдателей, это более 250 тысяч человек. Подготовлен пул электоральных экспертов – более 800 профессиональных правоведов, политологов, социологов. Все эти лидеры общественного мнения, которые формируют объективное представление об избирательной кампании", - сказал Брод в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
7 февраля, 15:22
Он отметил, что в России создана уникальная система общественного контроля наряду с видеонаблюдением, с приглашенными международными наблюдателями, экспертами.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
МИД: Запад вмешивается в выборы с помощью россиян, живущих за рубежом
Вчера, 17:23
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлександр БродНиколай ХаритоновСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Выборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала