https://ria.ru/20240208/plennye-1926257278.html

Из украинского плена вернулись сто российских военных

Из украинского плена вернулись сто российских военных - РИА Новости, 08.02.2024

Из украинского плена вернулись сто российских военных

Из украинского плена вернули 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:55

2024-02-08T19:55

2024-02-08T22:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926274063_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3ec3f493e208b010a29e428dbb3d43e.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из украинского плена вернули 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."Восьмого февраля 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что взамен Киеву передали такое же количество военнопленных.Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В министерстве также добавили, что посредником при возвращении российских военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 31 января. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 195 военнослужащих.

https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военных из украинского плена. Кадры Минобороны РФ Минобороны опубликовало видео с возвращением российских военных из украинского плена 2024-02-08T19:55 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина