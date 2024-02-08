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Из украинского плена вернулись сто российских военных - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 08.02.2024 (обновлено: 22:04 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/plennye-1926257278.html
Из украинского плена вернулись сто российских военных
Из украинского плена вернулись сто российских военных - РИА Новости, 08.02.2024
Из украинского плена вернулись сто российских военных
Из украинского плена вернули 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:55
2024-02-08T22:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из украинского плена вернули 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."Восьмого февраля 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что взамен Киеву передали такое же количество военнопленных.Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В министерстве также добавили, что посредником при возвращении российских военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 31 января. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 195 военнослужащих.
https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html
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Возвращение российских военных из украинского плена. Кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео с возвращением российских военных из украинского плена
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Из украинского плена вернулись сто российских военных

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "сто на сто"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из украинского плена вернули 100 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«
"Восьмого февраля 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что взамен Киеву передали такое же количество военнопленных.
Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В министерстве также добавили, что посредником при возвращении российских военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен состоялся 31 января. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 195 военнослужащих.
Андрей Картаполов
В Госдуме заявили, что будут говорить "хоть с чертом" для обмена пленных
25 января, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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