https://ria.ru/20240208/peskov-1926138983.html

"Роснефть" сама защищает свои интересы в Германии, заявил Песков

"Роснефть" сама защищает свои интересы в Германии, заявил Песков - РИА Новости, 08.02.2024

"Роснефть" сама защищает свои интересы в Германии, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности изъятия немецких активов в ответ на дочерние предприятия "Роснефти", заявил, что в РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:00

2024-02-08T13:00

2024-02-08T13:17

германия

роснефть

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дмитрий песков

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экономика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности изъятия немецких активов в ответ на дочерние предприятия "Роснефти", заявил, что в Кремле не исключают ничего для защиты интересов РФ.Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. В свою очередь Роснефть подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление."Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам, о которых мы с вами ведём речь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли ответные действия по изъятию немецких активов со стороны России."Нет, переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень. У нас контактов нет. Но тем не менее компания конечно же защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств, который для это возможен", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это корпоративная защита"."Но с другой стороны, конечно, это не что иное, как экспроприация чужой собственности. Это все шаги, которые подрывают, наверное, экономические и правовые устои в европейских государствах. Это шаги, которые абсолютно девальвируют инвестиционную привлекательность этих стран и имеют, конечно же, очень глубокие последствия для тех, кто принимает такие решения", - заявил Песков.Речь, по его словам, идет прежде всего о юридических последствиях, имиджевых последствиях "и, в конце концов, экономических последствиях".На вопрос, рассматривается ли сценарий обменять акции "Роснефти" в этой ситуации, Песков ответил, что "это корпоративный вопрос".Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" вместо того, чтобы и дальше продлевать внешнее управление ими, введенное в сентябре 2022 года. "Роснефть" пытается оспорить то решение, в декабре подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление.

https://ria.ru/20240208/rosneft-1926053221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, роснефть, россия, дмитрий песков, в мире, экономика