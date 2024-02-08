https://ria.ru/20240208/peskov-1926137429.html

Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом

Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом - РИА Новости, 08.02.2024

Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом

ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:57

2024-02-08T12:57

2024-02-08T13:25

политика

борис надеждин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня от ЦИКа - это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей, поэтому вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на предложение ЦИК отклонить в регистрации кандидатом в президенты РФ Борису Надеждину.Ранее ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ. Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.

https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, борис надеждин, дмитрий песков