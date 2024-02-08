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Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом - РИА Новости, 08.02.2024
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12:57 08.02.2024 (обновлено: 13:25 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/peskov-1926137429.html
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом - РИА Новости, 08.02.2024
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом
ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:57
2024-02-08T13:25
политика
борис надеждин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня от ЦИКа - это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей, поэтому вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на предложение ЦИК отклонить в регистрации кандидатом в президенты РФ Борису Надеждину.Ранее ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ. Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html
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политика, борис надеждин, дмитрий песков
Политика, Борис Надеждин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом

Песков: по сообщениям ЦИК, Надеждин не выполнил условия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня от ЦИКа - это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей, поэтому вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на предложение ЦИК отклонить в регистрации кандидатом в президенты РФ Борису Надеждину.
Ранее ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ. Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
Вчера, 12:59
 
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