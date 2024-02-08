https://ria.ru/20240208/peskov-1926137429.html
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом - РИА Новости, 08.02.2024
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом
ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:57
2024-02-08T12:57
2024-02-08T13:25
политика
борис надеждин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926112710_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b6440c110f89542eaf222af0e9f6af67.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня от ЦИКа - это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей, поэтому вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на предложение ЦИК отклонить в регистрации кандидатом в президенты РФ Борису Надеждину.Ранее ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ. Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926137987.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926112710_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a27802a1b4cf334a6d8673c4dd046e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, борис надеждин, дмитрий песков
Политика, Борис Надеждин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией Надеждина кандидатом
Песков: по сообщениям ЦИК, Надеждин не выполнил условия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России при принятии решений о регистрации кандидатов в президенты РФ следует правилам, которые установлены для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня от ЦИКа - это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей, поэтому вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на предложение ЦИК отклонить в регистрации кандидатом в президенты РФ Борису Надеждину.
Ранее ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ. Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента