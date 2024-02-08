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Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского - РИА Новости, 08.02.2024
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Алексия Уминского, изменившего текст молитвы о Святой Руси, сообщил источник РИА Новости РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:00
2024-02-08T19:00
2024-02-08T19:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Алексия Уминского, изменившего текст молитвы о Святой Руси, сообщил источник РИА Новости в Русской православной церкви. "Святейший патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении протоиерея Алексия Уминского священного сана", – сказал собеседник агентства. Церковный суд Москвы постановил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана 30 января за нарушение священнической присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией. Уминский, как сообщалось ранее, не явился на заседания без объяснения причин, в суде отмечали, что с ним не удавалось связаться. По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время Божественной литургии. В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.
https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского, изменившего молитву
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Алексия Уминского, изменившего текст молитвы о Святой Руси, сообщил источник РИА Новости в Русской православной церкви.
"Святейший патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении протоиерея Алексия Уминского священного сана", – сказал собеседник агентства.
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Церковный суд Москвы постановил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана 30 января за нарушение священнической присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией. Уминский, как сообщалось ранее, не явился на заседания без объяснения причин, в суде отмечали, что с ним не удавалось связаться.
По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время Божественной литургии.
В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.
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