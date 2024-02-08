https://ria.ru/20240208/patriarkh-1926249376.html

Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского

Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского - РИА Новости, 08.02.2024

Патриарх Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Уминского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Алексия Уминского, изменившего текст молитвы о Святой Руси, сообщил источник РИА Новости РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:00

2024-02-08T19:00

2024-02-08T19:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана протоиерея Алексия Уминского, изменившего текст молитвы о Святой Руси, сообщил источник РИА Новости в Русской православной церкви. "Святейший патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении протоиерея Алексия Уминского священного сана", – сказал собеседник агентства. Церковный суд Москвы постановил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана 30 января за нарушение священнической присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией. Уминский, как сообщалось ранее, не явился на заседания без объяснения причин, в суде отмечали, что с ним не удавалось связаться. По решению священноначалия РПЦ, молитву о Святой Руси обязаны читать в храмах во время Божественной литургии. В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.

https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html

https://ria.ru/20240201/pribaltika-1924721804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь