https://ria.ru/20240208/partner-1926092866.html

"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл"

"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл" - РИА Новости, 08.02.2024

"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл"

"МегаФон" и "СберМобайл" заключили соглашение о технологическом партнерстве, сообщает пресс-служба "МегаФона". РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:31

2024-02-08T10:31

2024-02-08T10:31

россия

мегафон

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "МегаФон" и "СберМобайл" заключили соглашение о технологическом партнерстве, сообщает пресс-служба "МегаФона". Соглашение подразумевает усиление зоны покрытия в целом ряде регионов страны, расширение возможностей международного роуминга для новых абонентов и внедрение цифровых решений для пользователей b2c (БиТуСи) и b2b (БиТуБи), говорится в сообщении. "<…> Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий "МегаФона" и "СберМобайл" сделает все это возможным", - цитирует пресс-служба генерального директора "СберМобайл" Сергея Волкова. В течение года компании намерены расширить географию сотрудничества по всей России. "<…> Cотрудничество <...> открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов", - отметил директор по работе с операторами связи и роумингу "МегаФона" Александр Шинкарев, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20231226/smartfony-1918253392.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мегафон