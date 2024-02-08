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"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл" - РИА Новости, 08.02.2024
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10:31 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/partner-1926092866.html
"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл"
"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл" - РИА Новости, 08.02.2024
"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл"
"МегаФон" и "СберМобайл" заключили соглашение о технологическом партнерстве, сообщает пресс-служба "МегаФона". РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:31
2024-02-08T10:31
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "МегаФон" и "СберМобайл" заключили соглашение о технологическом партнерстве, сообщает пресс-служба "МегаФона". Соглашение подразумевает усиление зоны покрытия в целом ряде регионов страны, расширение возможностей международного роуминга для новых абонентов и внедрение цифровых решений для пользователей b2c (БиТуСи) и b2b (БиТуБи), говорится в сообщении. "&lt;…&gt; Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий "МегаФона" и "СберМобайл" сделает все это возможным", - цитирует пресс-служба генерального директора "СберМобайл" Сергея Волкова. В течение года компании намерены расширить географию сотрудничества по всей России. "&lt;…&gt; Cотрудничество &lt;...&gt; открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов", - отметил директор по работе с операторами связи и роумингу "МегаФона" Александр Шинкарев, слова которого привели в пресс-службе.
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россия, мегафон
Россия, Мегафон

"МегаФон" стал партнером виртуального оператора "СберМобайл"

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Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "МегаФон" и "СберМобайл" заключили соглашение о технологическом партнерстве, сообщает пресс-служба "МегаФона".
Соглашение подразумевает усиление зоны покрытия в целом ряде регионов страны, расширение возможностей международного роуминга для новых абонентов и внедрение цифровых решений для пользователей b2c (БиТуСи) и b2b (БиТуБи), говорится в сообщении.
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"<…> Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий "МегаФона" и "СберМобайл" сделает все это возможным", - цитирует пресс-служба генерального директора "СберМобайл" Сергея Волкова.
В течение года компании намерены расширить географию сотрудничества по всей России.
"<…> Cотрудничество <...> открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов", - отметил директор по работе с операторами связи и роумингу "МегаФона" Александр Шинкарев, слова которого привели в пресс-службе.
 
РоссияМегафон
 
 
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