https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926127558.html

Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина

Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина - РИА Новости, 08.02.2024

Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина

ЦИК России выявил у кандидатов на пост президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича сборщиков подписей из числа членов комиссии различного уровня, что... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:18

2024-02-08T12:18

2024-02-08T12:38

политика

элла памфилова

выборы президента россии — 2024

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совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России выявил у кандидатов на пост президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича сборщиков подписей из числа членов комиссии различного уровня, что запрещено, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."К сожалению, один кандидат именно на этом потерял 3126 подписей, второй кандидат – 360 подписей. Выявили у обоих несколько членов комиссии", - сказала она на заседании ЦИК.Памфилова напомнила, что еще при сборе подписей в поддержку Владимира Путина было выявлено два подобных случая, что среди сборщиков были члены избирательной комиссии."Мы очень жёстко поставили этот вопрос. Предупредили всех кандидатов, чтобы ещё раз проверили, прежде чем приносить подписи в ЦИК, есть ли среди сборщиков те, кто не имеет права по закону их собирать, потому что у нас они моментального являются",- отметила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240208/podpisi-1926116857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, россия, борис надеждин, владимир путин, совет федерации рф