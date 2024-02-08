https://ria.ru/20240208/pamfilova-1926127558.html
Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина
Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина - РИА Новости, 08.02.2024
Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина
ЦИК России выявил у кандидатов на пост президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича сборщиков подписей из числа членов комиссии различного уровня, что... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:18
2024-02-08T12:18
2024-02-08T12:38
политика
элла памфилова
выборы президента россии — 2024
россия
борис надеждин
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926114214_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_a351df53acec20b00bbc2fb2213d1f68.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России выявил у кандидатов на пост президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича сборщиков подписей из числа членов комиссии различного уровня, что запрещено, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."К сожалению, один кандидат именно на этом потерял 3126 подписей, второй кандидат – 360 подписей. Выявили у обоих несколько членов комиссии", - сказала она на заседании ЦИК.Памфилова напомнила, что еще при сборе подписей в поддержку Владимира Путина было выявлено два подобных случая, что среди сборщиков были члены избирательной комиссии."Мы очень жёстко поставили этот вопрос. Предупредили всех кандидатов, чтобы ещё раз проверили, прежде чем приносить подписи в ЦИК, есть ли среди сборщиков те, кто не имеет права по закону их собирать, потому что у нас они моментального являются",- отметила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240208/podpisi-1926116857.html
https://ria.ru/20240208/podpisi-1926128746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926114214_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d494a0d3d6037887f650b8bd2f68b1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, россия, борис надеждин, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Элла Памфилова, Выборы президента России — 2024, Россия, Борис Надеждин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о нарушениях при сборе подписей за Надеждина
Памфилова: у Надеждина и Малинковича подписи собирали члены избиркомов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России выявил у кандидатов на пост президента РФ Бориса Надеждина и Сергея Малинковича сборщиков подписей из числа членов комиссии различного уровня, что запрещено, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"К сожалению, один кандидат именно на этом потерял 3126 подписей, второй кандидат – 360 подписей. Выявили у обоих несколько членов комиссии", - сказала она на заседании ЦИК.
ЦИК отказала Надеждину и Малинковичу в регистрации
Памфилова напомнила, что еще при сборе подписей в поддержку Владимира Путина
было выявлено два подобных случая, что среди сборщиков были члены избирательной комиссии.
"Мы очень жёстко поставили этот вопрос. Предупредили всех кандидатов, чтобы ещё раз проверили, прежде чем приносить подписи в ЦИК, есть ли среди сборщиков те, кто не имеет права по закону их собирать, потому что у нас они моментального являются",- отметила она.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным