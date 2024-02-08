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В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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05:57 08.02.2024 (обновлено: 06:10 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ
Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:57
2024-02-08T06:10
пакистан
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News.Всеобщие выборы в Национальную ассамблею Пакистана, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", проходят 8 февраля. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности - за несколько дней до начала голосования произошли нападение на одного из кандидатов от Пакистанской народной партии и атака на полицейский участок на северо-западе страны. Накануне голосования в результате двух взрывов у офисов кандидатов на юго-западе страны погибли 27 человек, более 50 получили ранения."Правительство Пакистана решило приостановить предоставление услуг сотовой связи на всей территории Пакистана в рамках мер безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
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пакистан, в мире, пакистанская народная партия
Пакистан, В мире, Пакистанская народная партия
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ

Geo: на всей территории Пакистана в день выборов отключили сотовую связь

© Flickr / JarjanВид на город Кветта, Пакистан
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Flickr / Jarjan
Вид на город Кветта, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News.
Всеобщие выборы в Национальную ассамблею Пакистана, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", проходят 8 февраля. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности - за несколько дней до начала голосования произошли нападение на одного из кандидатов от Пакистанской народной партии и атака на полицейский участок на северо-западе страны. Накануне голосования в результате двух взрывов у офисов кандидатов на юго-западе страны погибли 27 человек, более 50 получили ранения.
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"Правительство Пакистана решило приостановить предоставление услуг сотовой связи на всей территории Пакистана в рамках мер безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
 
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