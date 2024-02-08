https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html

В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ

В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ

Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:57

2024-02-08T05:57

2024-02-08T06:10

пакистан

в мире

пакистанская народная партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News.Всеобщие выборы в Национальную ассамблею Пакистана, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", проходят 8 февраля. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности - за несколько дней до начала голосования произошли нападение на одного из кандидатов от Пакистанской народной партии и атака на полицейский участок на северо-западе страны. Накануне голосования в результате двух взрывов у офисов кандидатов на юго-западе страны погибли 27 человек, более 50 получили ранения."Правительство Пакистана решило приостановить предоставление услуг сотовой связи на всей территории Пакистана в рамках мер безопасности", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20240208/vybory-1926052614.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, в мире, пакистанская народная партия