https://ria.ru/20240208/pakistan-1926064552.html
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ
Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:57
2024-02-08T05:57
2024-02-08T06:10
пакистан
в мире
пакистанская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Пакистана временно отключили сотовую связь на всей территории страны в день парламентских выборов, сообщает местный телеканал Geo News.Всеобщие выборы в Национальную ассамблею Пакистана, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", проходят 8 февраля. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности - за несколько дней до начала голосования произошли нападение на одного из кандидатов от Пакистанской народной партии и атака на полицейский участок на северо-западе страны. Накануне голосования в результате двух взрывов у офисов кандидатов на юго-западе страны погибли 27 человек, более 50 получили ранения."Правительство Пакистана решило приостановить предоставление услуг сотовой связи на всей территории Пакистана в рамках мер безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240208/vybory-1926052614.html
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_0dc628f013cc85e95f7164ca79b491e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, в мире, пакистанская народная партия
Пакистан, В мире, Пакистанская народная партия
В Пакистане в день выборов отключили сотовую связь, сообщили СМИ
Geo: на всей территории Пакистана в день выборов отключили сотовую связь