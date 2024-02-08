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Процедура выборов в Национальную ассамблею Пакистана

Процедура выборов в Национальную ассамблею Пакистана - РИА Новости, 08.02.2024

Процедура выборов в Национальную ассамблею Пакистана

Согласно статье 50 Конституции Пакистана, законодательная власть принадлежит президенту и двухпалатному парламенту – Меджлис-е-шура, состоящему из двух палат –... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:04

2024-02-08T03:04

2024-02-08T03:04

справки

пакистан

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Согласно статье 50 Конституции Пакистана, законодательная власть принадлежит президенту и двухпалатному парламенту – Меджлис-е-шура, состоящему из двух палат – нижней (Национальной ассамблеи) и верхней (Сената).Срок полномочий Национальной ассамблеи составляет пять лет.Всеобщие выборы в Национальную ассамблею проводятся в течение 60 дней, непосредственно следующих за днем истечения срока полномочий ассамблеи, если только ассамблея не была распущена раньше. В случае роспуска Национальной ассамблеи выборы проводятся в течение 90 дней после роспуска. Внеочередные выборы в Национальную ассамблею Пакистана должны были пройти в ноябре 2023 года (в течение 90 дней после роспуска нижней палаты парламента в августе), но были отложены из-за разграничения округов в рамках новой переписи населения. Национальная ассамблея состоит из 336 членов, в том числе 60 мест предназначены для женщин, а 10 мест – для немусульман. Места в Национальной ассамблее распределяются между провинциями и федеральной столицей на основе численности населения в соответствии с последней официально опубликованной переписью населения.Члены Национальной ассамблеи на общие места избираются в одномандатных округах прямым голосованием.Каждая провинция должна быть единым избирательным округом для всех мест, зарезервированных для женщин. Избирательным округом для всех мест, зарезервированных для немусульман, должна быть вся страна.Члены Национальной ассамблеи, претендующие на места, зарезервированные для женщин, избираются через систему пропорционального представительства списка кандидатов от политических партий на основе общего количества мест, полученных каждой политической партией от провинции в Национальной ассамблее.Члены Национальной ассамблеи, претендующие на места, зарезервированные для немусульман, избираются через систему пропорционального представительства списка кандидатов от политических партий на основе общего количества мест, полученных каждой политической партией в Национальной ассамблее.Что быть избранным в Национальную ассамблею Пакистана необходимо соответствовать следующим требованиям:– быть гражданином Пакистана;– быть не моложе 25 лет и быть включенным в качестве избирателя в избирательный список в любой части Пакистана, если он претендует на общее место или место, зарезервированное для немусульман; в любой области провинции, если кандидат претендует на место, отведенное для женщин;– обладать хорошим характером и не нарушать исламские предписания (пункт не применяется к немусульманам);– обладать соответствующими знаниями исламского учения и осуществлять обязанности, предписываемые исламом, также избегать основных грехов (пункт не применяется к немусульманам);– быть дальновидным, справедливым, нерасточительным, честным и ответственным;– не быть осужденным за преступления, включающие позорное аморальное поведение;– не являться лицом, действовавшим после образования Пакистана против целостности страны или противостоящим идеологии Пакистана.Конституция Пакистана предусматривает основания для дисквалификации кандидатов. Так, кандидат может быть дисквалифицирован и отстранен от участия в выборах, если:– не находится в здравом уме, что было подтверждено компетентным судом;– является несостоятельным должником;– утратил гражданство Пакистана или получил гражданство иностранного государства;– занимает доходную должность на государственной службе, кроме должности, которая по закону не дисквалифицирует его;– находится на службе в каком-либо образованном на основе закона органе, а также в любом другом органе, находящемся во владении или под контролем правительства, или в котором правительство имеет контрольный пакет или значительную долю капитала;– он был осужден судом за пропаганду какого-либо мнения или действия, которое противоречит идеологии Пакистана, его суверенитету, целостности и безопасности, морали и сохранению общественного порядка, целостности и независимости судебной системы Пакистана, порочит или делает посмешищем судебную систему или Вооруженные силы Пакистана;– был осужден компетентным судом по обвинению в коррупции, аморальном поведении, злоупотреблении властью или полномочиями на основании любого действующего закона и др. (полный перечень содержит статья 63 Конституции Пакистана).Любой избиратель избирательного округа может предложить или указать имя любого квалифицированного лица в качестве кандидата в Национальную ассамблею от данного округа. При этом избиратель может выдвигать не более одного кандидата.Каждое выдвижение должно быть оформлено отдельным документом о выдвижении.По каждому кандидату может быть подано до пяти заявлений от одного избирательного округа.Все заявления должны быть переданы уполномоченному по выборам лично кандидатом, после чего на заявлениях проставляется дата и время их получения. Кроме того, на каждом заявлении кандидата уполномоченным по выборам проставляется серийный номер и надписывается имя лица, его представившего, а кандидату сообщается время и место проведения процедуры проверки сведений о кандидатах.Границы избирательных округов определяются в зависимости от законодательно установленного количества мест в Национальной ассамблеи, предоставляемых каждой провинции. Перераспределение мест в Национальной ассамблее происходит после каждой переписи населения.Формирование избирательных округов в провинциях базируется на определенных принципах. Все избирательные округа для выборов представителей на общие места в Национальной ассамблее должны быть определены на географически компактных территориях насколько это возможно, принимая во внимание физические особенности соответствующей местности, существующие границы и административные образования, средства связи и удобство инфраструктуры и иные факторы, обеспечивающие однородность при их формировании. Кроме того, в целях определения границ избирательных округов для федерально управляемой территории племен две области могут быть объединены в один избирательный округ. Насколько это возможно, разница в численности населения избирательных округов Национальной ассамблеи обычно не должна превышать 10%.Кандидату необходимо внести депозит в размере 30 тысяч рупий.Если кандидат по итогам голосование получит менее одной четверти от общего числа поданных голосов в округе, депозит аннулируется в пользу правительства. Депозит становится невозвратным, если заявление о его возврате не подано в течение трех месяцев со дня объявления официальных результатов голосования.Кандидат также должен подать заявление о своей принадлежности к определенной политической партии, если таковая имеется, вместе со справкой от политической партии, подтверждающей что он является кандидатом этой партии в данном избирательном округе.Если в избирательном округе имеется более одного конкурирующего кандидата, уполномоченный по выборам должен выделить каждому конкурирующему кандидату один из предписанных символов.Кандидату, выдвинутому политической партией на выборах в любом избирательном округе, должен быть определен символ, присвоенный Избирательной комиссией данной политической партии.Кандидат, не выдвинутый какой-либо политической партией ("независимый кандидат"), выбирает и получает один из символов, не присвоенных какой-либо политической партии. Если определенный символ был выбран только одним независимым кандидатом, он должен быть предоставлен этому кандидату. Если символ выбран более чем одним независимым кандидатом и один из них ранее был членом Национальной ассамблеи или провинциальной ассамблеи, данный символ должен быть присвоен этому кандидату. Если более одного независимого кандидата отдали предпочтение одному и тому же символу, этот символ распределяется путем жеребьевки.Кандидат может отказаться от участия в выборах за четыре дня до дня голосования.В случае смерти кандидата уполномоченный по выборам обязан приостановить процедуру подготовки к выборам, после чего назначаются новые выборы.Если после рассмотрения документов о выдвижении остается только один кандидат, то он считается избранным.Правом голосовать на выборах обладают дееспособные граждане Пакистана, достигшие 18 лет, обладающие национальным удостоверением личности, зарегистрированные в соответствующем избирательном округе.Четких часов проведения голосования в Пакистане не установлено. Время проведения голосования в каждом конкретном избирательном округе обнародует уполномоченный по выборам. Однако отрезок времени, отведенный для этих целей, не должен быть менее восьми часов.Время голосования может быть продлено, но такое решение должно быть принято не позднее, чем за три часа до закрытия голосования.В день голосования каждый избиратель голосует лично.На избирательном участке избирателю необходимо предъявить удостоверение личности. Перед тем как получить бюллетень, на любом пальце любой руки избирателя должна быть нанесена персональная отметка, сделанная несмываемыми чернилами.Кроме того, в списке избирателей напротив фотографии избирателя ставится отпечаток большого пальца избирателя.Получив избирательный бюллетень, избиратель должен поставить отметку в избирательном бюллетене в любом месте поля, содержащего имя и символ кандидата, за которого он желает проголосовать.Если избиратель слеп или иным образом недееспособен, что не может голосовать без помощи, председательствующий должен разрешить ему такую помощь.Лица, ответственные за проведение выборов, включая сотрудников полиции, инвалиды, а также граждане, содержащееся в тюрьме или находящиеся под стражей, могут проголосовать по почте.В ходе подсчета голосов председательствующий на избирательном участке должен подготовить отчет с общим количество избирателей-мужчин и женщин на избирательном участке, а также общее количество голосов, отданных избирателями-мужчинами и женщинами.Если явка избирателей-женщин составляет менее 10% от общего числа голосов, набранных в избирательном округе, голосование на одном или нескольких избирательных участках или выборы по всему избирательному округу могут быть признаны недействительными.Официальные результаты выборов должны быть объявлены в течение 14 дней.Победителем в избирательном округе становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов двух кандидатов, они оба объявляются избранными, каждый из них будет иметь право представлять избирательный округ в Национальной ассамблее половину срока полномочий члена Национальной ассамблеи. Кто из них будет исполнять полномочия в течение первой половины срока определяется по жребию.Если в случае смерти или по любой другой причине один из кандидатов не вступит в должность или его место станет вакантным, другой оставшийся кандидат будет исполнять обязанности в течение всего или оставшегося срока полномочий члена Национальной ассамблеи.Если имеется равенство голосов среди более чем двух конкурирующих кандидатов, в данном избирательном округе в течение 60 дней проводятся новые выборы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пакистан