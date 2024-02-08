https://ria.ru/20240208/osadki-1926074095.html

В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков

В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков - РИА Новости, 08.02.2024

В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков

Предварительно, за ночь в Москве выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:23

2024-02-08T08:23

2024-02-08T08:23

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предварительно, за ночь в Москве выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сильного снега ночью в Москве уже не было. По предварительным данным, местами выпало до 5 миллиметров осадков", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20240130/ottepel-1924261689.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода