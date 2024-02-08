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В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков
В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков - РИА Новости, 08.02.2024
В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков
Предварительно, за ночь в Москве выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:23
2024-02-08T08:23
2024-02-08T08:23
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предварительно, за ночь в Москве выпало до 5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сильного снега ночью в Москве уже не было. По предварительным данным, местами выпало до 5 миллиметров осадков", - рассказал синоптик.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков
Леус: в Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков