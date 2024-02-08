https://ria.ru/20240208/osadchiy-1926131424.html

Эксперт призвал США "затянуть пояса" для борьбы с долговой спиралью

Эксперт призвал США "затянуть пояса" для борьбы с долговой спиралью - РИА Новости, 08.02.2024

Эксперт призвал США "затянуть пояса" для борьбы с долговой спиралью

Рост дефицита бюджета США ведет к росту государственного долга, тем самым раскручивается долговая спираль, и для борьбы с ней Штатам необходимо "затянуть пояса" РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:36

2024-02-08T12:36

2024-02-08T12:36

экономика

сша

максим осадчий

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост дефицита бюджета США ведет к росту государственного долга, тем самым раскручивается долговая спираль, и для борьбы с ней Штатам необходимо "затянуть пояса" – повысить налоги и снизить социальные выплаты, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По оценкам бюджетного управления конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона - в 2034 году. "Рост дефицита бюджета ведет к росту госдолга, но чем больше госдолг, тем выше расходы бюджета на обслуживание госдолга. Соответственно, рост дефицита бюджета ускоряется. Кроме того, чем активнее приходится занимать, тем выше ставки и, опять-таки, тем больше расходы бюджета на обслуживание госдолга. Таким образом, возникает долговая спираль. Для того чтобы преодолеть эту опасную тенденцию, необходимо "затягивать пояса" – повышать налоги, снижать социальные выплаты – но это явно не популярные меры", - отмечает Осадчий. По мнению эксперта, заявление управления конгресса США по бюджету следует рассматривать также в контексте предвыборной борьбы. "Очевидно, что оно наносит удар по демократам. Между тем, директор этого управления – Филлип Свагел - республиканец. Недавняя новость о превышении госдолгом США уровня 34 триллиона долларов и нынешняя новость об ожидаемом через 10 лет росте дефицита бюджета на 1 триллион долларов - звенья одной цепи", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240208/ssha-1926061271.html

https://ria.ru/20240201/gosdolg-1924574528.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, максим осадчий, цены на нефть