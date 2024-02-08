В ЕС договорились о совместной операции в Красном море, пишут СМИ
RND: страны ЕС согласовали детали совместной военной операции в Красном море
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattCамолет, взлетающий с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Cамолет, взлетающий с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Страны Европейского Союза согласовали первоочередные детали совместной военной миссии для предотвращения атак хуситов на суда, проходящих по Красному морю, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на собственные источники.
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"В четверг был официально согласована миссия ЕС по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Цель оборонительной операции - защитить суда от нападений хуситских ополченцев", - пишет RND.
По данным издания, страны ЕС приняли участие в ускоренном согласовании, чтобы не ждать встречи министров в Брюсселе.
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"Следующий шаг - составление точных планов развертывания операции: кто будет выполнять те или иные задачи, каков размер зоны операции и в каких районах Красного моря будет осуществляться сопровождение кораблей", - сообщает медиагруппа.
На последнем этапе необходимо будет определиться с началом миссии, что должно произойти до саммита министров иностранных дел 19 февраля. В миссии намерены участвовать Германия, Италия, Франция, Нидерланды и Греция. Фрегаты Франции и Италии уже на месте, Нидерланды отправили свои корабли несколько дней назад, а Германия – сегодня.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Боррель подчеркивал, что миссия ЕС не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства.